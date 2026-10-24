태풍 '참피' 영향 남부 많은 비…제주 최대 250㎜

<앵커>



이번 주말 태풍 참피의 영향으로 제주와 남부 지방에 강한 비가 예보됐습니다. 강한 바람과 높은 파도도 예상되는 만큼 해안가 안전사고에 유의하셔야겠는데요. 먼저 기상센터 연결해 자세한 날씨 소식 알아보겠습니다.



임은진 캐스터, 전해주시죠.



<기상캐스터>



30호 태풍 참피는 차차 일본을 향하겠습니다.



다만 태풍의 간접적인 영향으로 우리나라에도 비가 이어질 텐데요.



현재 태풍의 세력은 강도 3으로 다소 약화된 상태입니다.



현재 레이더 영상 보시면 간접적인 영향으로 남부와 제주에 비가 내리고 있는 가운데 제주는 호우와 강풍 특보가 발효 중인 상태입니다.



모레(26일)까지 제주에 80~150mm, 제주 산간은 최대 250mm 이상, 남해안에도 100mm가 넘는 호우가 이어지겠는데요.



이들 지역 시간당 20~30mm로 세차게 쏟아지겠고 해상으로는 물결이 매우 높게 일겠습니다.



비가 내리지 않는 수도권은 오늘 구름이 많겠고요.



기온은 오름세를 보이겠습니다.



현재 서울의 기온 15.3도 가리키고 있고, 낮기온은 서울 20도로 평년과 비슷하겠습니다.



다음 주 월요일 오전까지는 태풍의 영향으로 비구름이 영향을 주겠고요.



수요일에는 서울 아침기온이 2도까지 낮아지며 또다시 올가을 들어 가장 추운 날씨가 예상됩니다.



(임은진 기상캐스터)