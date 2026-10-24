요르단 남부 교회서 무장괴한 총격…"최소 6명 사망"

▲ 23일(현지시간) 요르단 카라크에 있는 한 그리스정교회에서 무장괴한이 총격하는 순간을 담은 폐쇄회로 영상이 요르단 국영방송사에서 보도되고 있다.

요르단 남부의 한 교회에서 23일(현지시간) 무장괴한의 총격이 벌어져 최소 6명이 숨지고 28명이 다쳤다고 모함마드 알모마니 요르단 정부 대변인이 밝혔습니다.AP, AFP, 로이터 통신에 따르면, 이날 수도 암만에서 남쪽으로 약 180㎞ 떨어진 카라크의 그리스정교회에서 장례식이 진행되던 중 2명의 무장 괴한이 차에서 내려 사람들을 향해 약 5분간 총격한 것으로 전해졌습니다.당시 교회 안팎에는 150~200명 정도 인원이 있었으며, 사상자 대부분은 50~70대로 전해졌습니다.당국은 달아난 용의자들을 추적하고 있습니다.아직 이번 공격을 저질렀다고 주장하는 단체는 나타나지 않았습니다.카라크는 이슬람 인구가 대부분인 요르단에서 소수 기독교 공동체가 있는 곳입니다.이곳에서는 앞서 2016년 12월 관광객들이 많이 찾는 12세기 십자군 요새에서 무장 괴한이 총격을 벌여 캐나다인 관광객 1명을 포함해 10명이 사망한 바 있습니다.(사진=Al Mamlaka TV, 연합뉴스)