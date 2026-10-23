프랑스, 주말 시위에 경찰 7만 명 투입…장갑차·특수정예팀도 동원

▲ 프랑스 시위

프랑스가 대규모 시위가 예고된 이번 주말 전국적으로 경찰 7만 명을 투입해 대응합니다.AFP, 블룸버그 통신과 프랑스24에 따르면, 로랑 뉘녜즈 프랑스 내무장관은 23일(현지시간) 기자회견에서 소셜미디어(SNS)에서 이미 폭력과 약탈을 선동하는 급진 극좌 세력의 게시물이 돌고 있다면서 "폭력을 저지르는 폭도와 약탈꾼들에게는 강경 대응할 것"이라고 밝혔습니다.뉘녜즈 장관은 에마뉘엘 마크롱 대통령과 세바스티앵 르코르뉘 총리, 고위 안보 당국자 회의 이후에 이같이 말했습니다.그는 대테러 작전에 투입되는 특수정예팀이 시청과 같은 공공시설 보호를 도울 예정이며 헬기와 드론, 장갑차 약 20대, 물대포 차량 15대도 투입될 것이라고 설명했습니다.뉘녜즈 장관은 "타협은 절대 없다"라며 "(폭력 행위자를) 단호하게 체포하고 법적 책임을 묻겠다"고 강조했습니다.UNSA 경찰 노조의 티에리 클레르 사무총장은 블룸버그에 수도 파리뿐 아니라 프랑스 전역에서 대규모 경찰 작전이 펼쳐질 것이라며 "상당수가 휴무일을 반납했고 최소 75%의 경찰력이 동원될 것"이라고 말했습니다.앞서 마크롱 대통령은 승인받은 노동조합 외 시위는 모두 금지될 것이라고 밝혔고, 각 지역도 시위 금지령을 발표했습니다.이에 좌파 세력과 학생들, 노조 등에서는 헌법이 보장한 집회의 권리를 침해하는 것이라며 반발하고 있습니다.대선 주자인 장뤼크 멜랑숑 굴복하지않는프랑스(LFI) 대표는 "시민 자유가 혼란에 빠진 행정부에 협상카드가 될 순 없다"며 "시위를 금지하고, 누가 시위할 권리가 있는지 고르고, 지역 차원에서 통금을 부과하는 것들은 권위주의와 민주주의를 가르는 선을 하나 하나 넘는 것"이라고 비판했습니다.마크롱 대통령은 이날 오후 열악한 교육 여건에 항의하는 학생 시위가 시작된 이후 처음으로 학생 대표들과 직접 만나 요구사항을 듣습니다.프랑스 학생 시위는 공공부문 투자 부족, 고물가에 항의하는 시위로 번지는 계기가 됐습니다.마크롱 대통령은 이번 사태로 인해 나이지리아와 세네갈을 순방하려던 계획을 연기했다고 AFP 통신이 전했습니다.내년 대선 유력 주자 마린 르펜이 사실상 이끌고 있는 극우 정당 국민연합(RN)은 이번 주말 오를레앙에서 연례 전당대회를 엽니다.극좌 단체 및 반인종주의 단체 등이 맞불 집회를 열겠다고 밝힌 만큼 충돌이 벌어질 가능성도 있습니다.