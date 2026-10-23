장애인 육상 세계신기록 세운 장민호 "더 좋은 선수 될 것"

▲ 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 1위로 결승선을 통과, 세계신기록을 달성한 뒤 기념촬영하고 있다.

"예비 장인어른께도 좋은 모습을 보이지 않았을까 그런 생각이 듭니다. "시각장애를 갖게 된 뒤 장애인 육상에 도전해 세계기록까지 갈아치우며 우뚝 선 장민호(29·안양시청)는 여자친구와 예비 장인이 지켜보는 가운데 생애 첫 아시안패러게임 2관왕에 오른 후 이렇게 말했습니다.장민호는 오늘(23일) 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 육상 남자 400ｍ(스포츠등급 T13) 결선에서 46초 24로 우승했습니다.스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 2024년 고베 세계장애인육상선수권에서 세운 세계기록 46초 44를 0.20초 앞당겼습니다.자신의 종전 최고기록 46초 47도 넘어섰습니다.20일 남자 100ｍ에서 10초 48의 아시아신기록으로 우승한 장민호는 대회 두 번째 금메달을 목에 걸었습니다.비장애인 육상에서 활약하던 장민호는 시야가 좁아지는 망막 색소 변성증을 앓아 올해 초 장애 등급을 받은 뒤 장애인 육상 무대에 뛰어들었고, 비장애인과 장애인 국가대표로 모두 선발됐습니다.지난달 아이치·나고야 아시안게임에서 혼성 및 남자 1,600ｍ 계주에 출전했던 그는 아시안패러게임으로 다시 찾은 나고야에서 세계기록까지 바꿨습니다.그는 경기 후 "원하는 목표는 사실 45초대를 뛰는 것이었습니다. 기록에 조금 아쉬움이 남습니다"며 "그래도 최고 기록을 세웠다는 것만으로도 기분이 좋다"고 말했습니다.이어 "제가 이렇게 큰 대회에서 2관왕을 했다는 것 자체도 영광인 것 같다"면서도 "아직 이 정도 기록에 만족하지 않는다"고 강조했습니다.강도 높은 훈련을 소화하면 안압이 올라 눈 상태가 나빠지는 어려움을 겪는 장민호는 "400ｍ는 정말 애증의 종목"이라며 "제가 제일 잘하는 종목이기도 하면서 제일 두려워하고, 싫어하는 종목이기도 하다"고 털어놨습니다.지난달 아시안게임을 치른 뒤 훈련보다 회복에 집중한 만큼 기록에 대한 걱정도 있었습니다.장민호는 "400ｍ는 올 시즌에 정말 열심히, 더는 못 할 정도로 노력했다"며 "400ｍ는 훈련량이 부족하면 기록이 안 나오기 때문에 기록에 대한 살짝 두려움은 있었다"고 돌아봤습니다.여자친구와 예비 장인은 이날 그를 응원하기 위해 경기장을 찾았습니다.장민호는 그들이 바라보는 앞에서 세계에서 가장 빠른 T13 등급 400ｍ 선수가 됐습니다.이 순간을 함께한 여자친구는 그가 다시 선수의 꿈에 도전하도록 응원한 사람입니다.다만 장민호는 관중석에 앉은 두 사람의 모습을 직접 확인하지는 못했습니다.그는 "눈이 안 좋아 어디에 있는지는 보이지 않았다"고 말했습니다.장민호의 꿈은 자신의 질주로 누군가에게 도전할 용기와 희망을 주는 것입니다.그는 "이렇게 관심을 가져주셔서 너무 감사하다"며 "정말 항상 열심히 해서 희망이 되는 좋은 선수가 되고 싶다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)