육상 장민호, 세계신기록으로 장애인AG 2관왕…400ｍ '46초 24'

▲ 23일 일본 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 육상 남자 400m T13 결선. 한국 장민호가 1위로 결승선을 통과, 세계신기록을 달성한 뒤 기록앞에서 숨을 고르고 있다.

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육상 장민호(29·안양시청)가 세계신기록을 세우며 생애 첫 아시안 패러게임에서 2관왕에 올랐습니다.장민호는 오늘(23일) 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 육상 남자 400ｍ(스포츠등급 T13) 결선에서 46초 24의 기록으로 우승했습니다.은메달과 동메달은 각각 후쿠나가 료타(일본·47초 98), 짜끄린 담무니(태국·50초 03)가 차지했습니다.장민호는 스칸데르 자밀 아트마니(알제리)가 2024년 고베 세계장애인육상선수권에서 세운 종전 세계기록 46초 44를 0.20초 앞당겨 새로운 세계기록도 작성했습니다.장민호의 이전 개인 최고 기록은 46초 47이었습니다.한국 장애인육상에서 세계신기록이 나온 것은 2010년 6월 스위스 아르본 대회 남자 800ｍ의 홍석만(1분 34초 91) 이후 16년 만입니다.장민호는 20일 남자 100ｍ에서 10초 48의 아시아신기록으로 우승한 데 이어 대회 두 번째 금메달을 목에 걸었습니다.100ｍ에서 장민호는 예선에서 10초 61의 아시아신기록을 쓴 뒤 결선에서 다시 기록을 줄인 바 있습니다.장민호는 이날 오전 400ｍ 예선에서 50초 92로 전체 2위에 올라 결선에 진출했습니다.결선에서는 5레인으로 출발한 뒤 빠른 속도로 경쟁자들을 따돌렸고, 마지막 직선주로에서도 힘을 쏟아 세계신기록과 함께 결승선을 통과했습니다.지난달 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 혼성 및 남자 1,600ｍ 계주에 출전했던 장민호는 다시 찾은 나고야에서 금메달 2개와 세계신기록을 수확했습니다.지난해부터 시력이 급격히 나빠진 장민호는 시야가 점차 좁아지는 유전질환 망막색소변성증으로 시각장애 판정을 받았습니다.그러나 달리기를 이어가며 올해 아시안게임 대표 선발전을 겸한 전국육상선수권 남자 400ｍ에서 3위에 올라 계주 국가대표로 선발됐습니다.장애인 육상에서도 시각장애 스포츠등급 T13을 받아 아시안패러게임 남자 100ｍ와 400ｍ 출전권을 확보, 한국 선수로는 처음으로 아시안게임과 아시안패러게임 무대를 모두 밟았습니다.한편 같은 날 남자 곤봉던지기(스포츠등급 F32)에 출전한 강외택(43·경상남도장애인육상연맹)은 결선에서 33ｍ91을 던져 은메달을 따냈습니다.(사진=연합뉴스)