[이슈빡] 자꾸 돌아오는 '부캉이'…안 가나? 못 가나?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김상화 (강원대 수의학과 샤크랩 교수), 윤홍준 (수의사)

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부산 북항 친수공원 수로에 상어가 나타난 지 35일째입니다. '부캉이'란 애칭까지 붙어 160만명을 끌어모은 명물이 됐지만 몸 곳곳에 상처가 나고 먹이활동이 관찰되지 않으면서 폐사 우려도 커지고 있죠. 바다로 돌려보내려는 시도에도, 번번이 다시 돌아와 걱정을 키우고 있는데요. 굳이 인위적 조치를 하는 게 옳으냐는 지적부터, 포획해 먼 바다에 풀어주면 안 되냐는 제안까지, 갖가지 의견이 나오고 있습니다. 부캉이는 바다로 못 돌아가는 걸까요? 안 돌아가고 있는 걸까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.