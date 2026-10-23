[날씨/XR] 서리 내리는 '상강'…제주·남해안 비

서리가 내린다는 절기 상강인 오늘(23일) 아침까지는 추웠지만 낮부터는 추위가 누그러졌습니다.



우리나라 동해상에 위치한 고기압의 가장자리를 따라 따뜻한 남풍이 유입되고 있기 때문인데요.



한편, 이 남풍을 따라 남쪽에서는 다량의 수증기도 유입되면서 현재 제주와 남부지방 일부 지역에는 비가 내리고 있습니다.



내일은 그 밖의 남부 지방과 충청권, 강원, 영동 지역까지 비가 확대되겠습니다.



내일과 모레 제주와 전남, 경남 지역에는 많은 비가 내리겠습니다.



제주 산지에 최고 250mm 이상, 경남 남해안에도 최고 100mm 이상, 전남 남해안에 최고 80mm 이상이 쏟아지겠습니다.



특히 제주는 내일 아침까지, 그리고 모레 새벽부터 오전 사이, 남해안은 내일 아침부터 늦은 오후 사이 시간당 20~30mm의 강한 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다.



내일 남해안과 제주는 바람도 매우 강하게 불겠습니다.



중부 지방은 하늘에 구름만 많겠고요, 구름이 낀 하늘이 밤사이 이불 역할을 하면서 내일 아침은 크게 춥지는 않겠습니다.



서울의 아침 기온이 13도로 오늘보다 6도가량이 높겠고 낮 기온도 서울이 21도까지 크게 오르겠습니다.



다음 주 월요일까지는 따뜻한 남풍의 영향으로 비교적 온화한 가을 날씨가 예상되고요, 화요일 오후부터는 다시 기온이 떨어지면서 수요일 아침 서울의 기온이 2도까지 떨어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)