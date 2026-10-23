일 정부 "조세이 탄광 유골 DNA 감정서 신원 특정 못 해"

▲ 일본 조세이 탄광 배기구에 있던 철골

일본 정부는 1942년 조선인 노동자 136명 등이 수몰 사고로 숨진 조세이 탄광 현장에서 수습된 유골의 신원이 한일 공동 DNA 감정에서 특정되지 않았다고 밝혔습니다.교도통신 보도에 따르면 일본 외무성은 오늘(23일) 조세이 탄광 수몰 사고 현장에서 수습된 유골의 신원을 파악하기 위해 한일 정부가 각각 DNA 감식을 실시했지만, 특정에 실패했다고 발표했습니다.대상이 된 유골은 지난해 8월과 올해 2월에 각각 수습된 2명의 남성으로 추정됩니다.모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 정례 회견에서 "향후 새로운 유골 등이 발견될 경우 관계 부처 및 한국 정부와 어떤 협력이 가능할지에 대해 다시 한번 소통할 것"이라고 말했습니다.그는 "한국 정부와 국교 정상화 이후 지금까지 구축해 온 한일 관계의 기반을 토대로 미래 지향적이고 안정적으로 관계를 발전시켜 나가고자 한다"며 "이번 건을 포함해 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다"고 덧붙였습니다.조세이 탄광은 일본 야마구치현 우베시에 있는 해저 탄광으로 1942년 침수 사고가 일어나 탄광 내부에서 작업하던 조선인 136명 등 183명이 희생됐습니다.올해 1월 열린 한일 정상회담에서 양국은 유골의 DNA 감식을 통한 신원 파악에 협력하기로 한 바 있습니다.지난해 8월 일본 시민단체 주축으로 추진된 유골 수습 작업에서 민간 잠수사들이 해저 갱도에서 희생자의 것으로 추정되는 유골과 두개골을 발견했고 올해 2월에도 유골이 추가로 수습됐습니다.지난 2월 유골 수습 작업에 참여한 타이완인 잠수사가 숨지는 사고로 수습 활동이 멈춰있는 상황입니다.일본 시민단체 '조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임'은 일본 정부가 보다 적극적인 유골 수습에 나설 것을 촉구하고 있습니다.이노우에 요코 조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임 대표는 유골의 신원이 확인되지 않은 데 대해 "유족에게도 유감스럽고, 최악의 결과"라고 논평했습니다.(사진=연합뉴스)