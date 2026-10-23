SBS 양윤석 신임 사장 "전 부문 콘텐츠 경쟁력 1위로 위기 극복"

▲ 양윤석 SBS 신임 대표이사 사장

SBS 신임 대표이사 사장에 양윤석 보도본부장(전무)이 선임됐습니다.SBS는 오늘(23일) 이사회를 열고 양윤석 보도본부장(전무)를 신임 대표이사 사장으로 선임했습니다.양 신임 사장의 공식 취임일은 10월 26일입니다.양윤석 신임 SBS 사장은 선임 후 모든 부분, 모든 장르에서 콘텐츠 경쟁력 1위라는 경영 목표를 제시하면서, "앞으로 콘텐츠 경쟁력 확보에 모든 역량을 집중해 시청자와 이용자, 플랫폼이 먼저 찾는 SBS를 만들어 나가겠다"고 밝혔습니다.양 신임 사장은 "미디어 환경의 급변으로 인해 광고 등 안정적 수익 구조가 무너지며 지상파는 지금 생존의 위기에 직면해 있다"고 진단하며, "SBS는 창사 당시의 도전 정신을 되살려 이 위기를 돌파해야 한다"고 말했습니다.양 신임 사장은 또 "위기 극복을 위한 SBS 임직원들의 도전이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 업무 프로세스와 보상제도를 개선하는 등 회사의 모든 역량을 경쟁력 확보에 맞추겠다"고 강조하며 "혁신으로 이뤄낸 성과를 구성원들과 충분히 나누는 기반을 마련하겠다"고 했습니다.양 신임 사장은 "새 경영진과 함께 SBS가 혁신해야 할 구체적 과제와 실행방안을 마련해 다음달 창사 36주년 기념일에 발표하겠다"며 "이러한 혁신을 통해 SBS가 50년, 100년을 영속할 수 있는 기반을 다지겠다"고 밝혔습니다.양 신임 사장은 서울대 정치학과를 졸업하고 SBS 창사 이듬해인 1991년 공채 1기 기자로 입사했습니다.이후 도쿄 특파원과 보도국장, 정책팀장 등 주요 보직을 거쳤으며 2018년~2020년에는 한국방송협회 사무총장으로 활동했습니다.이후 TY홀딩스 미디어정책실장(2020~2024), SBS 정책실장(2024), 보도본부장(2024~2026)을 역임했습니다.