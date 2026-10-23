"전 세계 산호초 생태계 50년 내 소멸 위험"

▲ 산호초 지대인 호주 대보초

기후변화에 따른 해수 온도 상승과 폭염 등으로 세계에서 생물 다양성이 가장 높은 산호초 생태계가 50년 이내에 붕괴할 위기에 처했다는 연구 결과가 나왔습니다.국제자연보전연맹(IUCN)은 현지시간 22일 알바니아에서 열린 유엔 생물 다양성 회의에서 얕은 수심의 산호초 생태계 중 96%가 이미 심각한 소멸 위기에 처했고, 2075년까지 사라질 수 있다고 발표했습니다.IUCN은 전 세계 127개 열대 및 아열대 생태지역과 18만 8천362㎢에 달하는 산호초 지역을 대상으로 산호초 생태계 적색 목록 평가를 처음으로 실시해 이런 조사 결과를 내놓았습니다.이번 연구에서 세계적으로 유명한 호주 대보초와 서태평양과 동남아시아의 산호 삼각지대, 홍해 산호초 등이 모두 심각한 소멸 위기에 처한 것으로 조사됐습니다.산호초 생태계를 붕괴시키는 가장 지속적인 위협 요인으로는 기후변화가 지목됐습니다.IUCN은 일주일 전 학술지 네이처(Nature)에 발표한 또 다른 연구 보고서에서도 산호초를 형성하는 산호 어종의 44%가 기후변화로 멸종 위기에 처했다고 밝힌 바 있습니다.'바다의 열대우림'이라고 불리는 산호초는 해양 생물의 4분의 1이 서식하는 곳으로, 해안 침식과 폭풍으로부터 해안을 보호하는 완충지대 역할도 합니다.그레텔 아길라 IUCN 사무총장은 "온실가스 배출량을 야심 차게 줄이고 산호초 생태계 보호와 회복을 위해 노력해야 한다"며 "회복력이 있는 해안 생태계와 그것에 의존하는 지역 사회에 대한 투자도 지속해야 한다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)