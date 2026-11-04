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[비즈인사이트] 카카오를 시세보다 3배 비싸게 사는 이유…프리미엄 초콜릿의 계산법

심영구 기자
작성 2026.11.04 18:19 조회수
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초콜릿 회사라면 원료인 카카오는 싸게 살수록 좋을 것 같지만 이 회사는 정반대로 갑니다.

"우리는 거래소 시세보다 3배 높은 가격을 지불한다." 카카오 농가를 직접 찾아가 생산자를 고르고, 어떤 빈을 쓸지 정하고, 중간 초콜릿 제업체를 거치지 않은 채 카카오부터 완제품까지 직접 만듭니다.

굳이 더 비싼 원료를 고르고, 더 번거로운 방식을 택하는 이유는 뭘까요? 최근 카카오값이 크게 출렁이면서 초콜릿 가격도 올랐지만, 프리미엄 시장에서는 오히려 '왜 더 비싼가'를 설명할 수 있는 브랜드의 힘이 중요해지고 있습니다.

비싼 원료가 어떻게 차별화가 되고, 그 차이가 어떻게 가격을 만드는지, 프리미엄 초콜릿에서 찾은 비즈니스 인사이트 확인해보세요.

(취재·구성 : 심영구, 편집 : 김인선, 영상취재 : 강동철, 디자인 : 장지혜, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 피에르 마르콜리니)
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