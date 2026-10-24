뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

주식 팔아 산 '3억 드림카'…세차했더니 물 '뚝뚝'

작성 2026.10.24 09:33 수정 2026.10.24 10:01 조회수
PIP 닫기
[제보자 : 오랫동안 로망이었던 드림카여서 이번에 주식까지 다 팔아서 샀거든요. 납득하기가 어렵더라고요. 이게 3억 가까이 되는 차인데..]

고가의 SUV를 구매한 차주가 차를 산 지 2주 만에 황당한 피해를 당해 화제입니다.

제보자에 따르면 해당 차량은 오프로드의 대명사로, 유명 연예인과 스포츠 스타들이 즐겨 타는 모델인데, 차량을 산 지 불과 2주 만에 세차를 하는 과정에서 누수가 발생했다고 주장했습니다.

[제보자 : 첫 차를 사자마자 세차하는데 어깨 쪽이랑 대시보드 쪽에 물이 한 방울 뚝뚝 떨어지길래 처음에는 '뭐지? 내가 선루프를 열어놨나?' 하고 깜짝 놀라서 확인한 건데 다 닫혀 있고 그 옆으로 계속 떨어지더라고요. 원래 어떤 악조건에서도 버텨야 한다는 그런 슬로건이 있는 차인데..]
3억 드림카
차주는 곧바로 공식 판매사에 따졌는데, 판매사는 "차는 멀쩡하지만 세차장이 문제"라며 "고압 노즐과 차량의 거리가 가깝다 보니 수압이 강해 벌어진 일"이라고 설명했습니다.

[제보자 : 그 세차장에 가지 말라고 그러더라고요. 그 세차장만 아니면 된다. (다른 고압 세차장은 괜찮다는 거예요?) 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 다른 세차장에서는 안 샜대요. 이 비싼 돈 주고 세차까지 걱정하면서 이렇게 한다는 게 말이 안 된다고 생각하거든요.]

공식 판매사의 해명에 세차장 관계자도 황당하다는 반응을 보였고,

[세차장 관계자 : 그 사람들이 그냥 괜히 자기네들이 귀찮으니까 그렇게 얘기하는 거지 우리는 (세차할 때) 차하고 접촉하는 게 없어요. (세차장은) 다 비슷해요. 같아요. 표준에 의해 (설치)하는 거니까. 좋은 차인데 그 정도로 물이 들어가면 그건 차가 잘못된 거죠.]

SBS 뉴스헌터스 팀이 본사에도 입장을 묻자 원론적인 답변만 돌아왔습니다.

[수입차 한국법인 관계자 : 교환·환급 규정은 아까 말씀드렸다시피 레몬법에 따르고 있어요. 안전상의 결함이 2회 이상 반복된다고 했을 때가 있고 일반 하자 같은 경우에는 3회 이상 반복이 됐을 때 그때 이제 저희 교환 환불 조치가 취해지는 거거든요.]

전문가들은 판매사에 검증과 판단을 맡기는 것은 한계가 있다며, 제3의 기관을 통한 객관적 판단이 필요하다고 강조했습니다.

사건을 접한 누리꾼들은 "3억짜리 차가 저런 상태라니 충격이다" "비 오는 날에는 비 맞고 운전해야 하나" 등의 반응을 보였습니다.

(기획 : 윤성식, 영상편집 : 김기현, 화면출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지