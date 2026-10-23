"이런 인턴이면 출근할 맛 난다"…'나인 투 식스' 육성재, 첫 출근 스틸 공개

배우 육성재가 보는 이들의 마음을 무장해제시키는 '햇살 인턴'으로 안방극장에 복귀한다.



오는 11월 25일(수) 오후 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민 오송희) 측은 크로닉 모터스 법무팀에 첫 출근한 한선우(육성재 분)의 스틸을 23일 공개했다.



'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스 드라마다.



육성재가 연기하는 한선우는 법대 출신이지만 좋아하는 일을 찾아 주얼리 디자이너로 활동하다 뜻밖의 사연으로 자동차 회사인 크로닉 모터스 법무팀에 입사하게 되는 인물이다. 모태 다정함과 특유의 밝은 에너지로 사내 호감도 1위를 예고한다.



공개된 사진 속 육성재는 깔끔한 네이비 슈트에 백팩을 멘 '확신의 신입사원 룩'을 완성, 첫 출근의 긴장감보다는 기대감 가득한 햇살 미소를 선보이며 팬들의 마음을 설레게 만든다.



드라마 '귀궁' 이후 약 1년 만에 SBS로 돌아오는 육성재는 이번 작품에서 한층 더 성숙해진 감정 연기로 '든든한 안정형 연하남'의 매력을 다채롭게 펼칠 전망이다.



연말을 따뜻하게 물들일 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 오는 11월 25일 수요일 오후 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)