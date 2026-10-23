스키즈·투바투·아이브·리센느 총출동…'2026 SBS 가요대전' 1차 라인업 확정

30주년을 맞이해 사상 최초 양일 개최를 선언한 '2026 SBS 가요대전'이 화려한 1차 라인업을 공개했다.



SBS는 오는 12월 24일(목)과 25일(금) 양일간 일산 킨텍스(KINTEX)에서 펼쳐지는 '2026 SBS 가요대전'의 1차 라인업 포스터를 23일 공개, 연말 축제의 본격적인 시작을 알렸다.



공개된 1차 라인업에는 K-팝의 중심을 지키는 탑티어 그룹부터 차세대 루키들까지 총 22팀이 이름을 올렸다.



글로벌 탑티어 Stray Kids(스트레이 키즈), TOMORROW X TOGETHER(투모로우바이투게더), TREASURE(트레저)가 묵직한 존재감을 발휘하며, ENHYPEN(엔하이픈), IVE(아이브), NMIXX(엔믹스), &TEAM(앤팀), BOYNEXTDOOR(보이넥스트도어), ZEROBASEONE(제로베이스원), RIIZE(라이즈), TWS(투어스), NCT WISH(엔시티 위시) 등 대세 아티스트들이 대거 합류했다.



여기에 올해 거센 상승세를 보여준 RESCENE(리센느), MEOVV(미야오), KickFlip(킥플립), Hearts2Hearts(하츠투하츠), ALLDAY PROJECT(올데이프로젝트), CORTIS(코르티스), ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원), AND2BLE(앤더블), 에반(EVAN), TUIDE(튜이드)까지 합세해 무대를 한층 풍성하게 채운다.



다이아몬드 왕관 모티브의 오피셜 포스터와 함께 베일을 벗은 '2026 SBS 가요대전'은 오직 가요대전에서만 볼 수 있는 특별한 스페셜 스테이지와 압도적인 연출로 역대급 크리스마스 축제를 선사할 전망이다.



제작진은 "30년이라는 뜻깊은 시간 동안 'SBS 가요대전'을 사랑해 주신 팬 여러분께 최고의 크리스마스를 선사하고자 국내외 K-POP 무대에서 독보적 존재감을 발휘하며 활약 중인 아티스트들이 출연할 예정"이라며 "여기서 끝이 아니라, 전 세대를 아우르는 한층 더 막강하고 다채로운 아티스트 라인업이 아직 베일에 가려져 있으니 계속해서 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)