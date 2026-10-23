지예은♥바타 결혼식, 사회 유재석X축가 김종국…'런닝맨' 호화 라인업 완성

지예은의 결혼식을 위해 '런닝맨' 멤버들이 나선다.



오는 25일(일) 오후 6시 10분 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 종로3가를 무대로 멤버들의 지갑을 사수하기 위한 '법카 어딧세이' 레이스가 진행된다.



최근 진행된 녹화에서 멤버들은 근황 토크로 포문을 열었다. 특히 이탈리아 부부 여행을 다녀온 지석진에게 하하가 "둘째 보는 거냐"라고 묻자, 지석진은 "걔 태어나면 이름은 '지로마'다"라며 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.



이어 댄서 바타와 12월 결혼을 앞둔 지예은의 결혼식 소식도 전해졌다. 유재석이 사회를, 김종국이 축가를 맡아 화려한 라인업이 완성된 가운데, 지석진과 송지효가 축가 욕심을 내자 지예은은 "괜찮다"라며 단칼에 거절해 폭소를 자아냈다. 축가 기회를 놓쳐 아쉬워하는 지석진에게 유재석은 "곧 나은이 생일인데 그때 해달라"라며 엉뚱한 대안을 제시해 또 한 번 지석진을 놀렸다.



한편 이날 레이스는 타임아웃 선정 '세계에서 가장 멋진 동네' 1위에 오른 종로3가에서 진행됐다. 오프닝에서 여유롭게 즐기던 커피와 디저트가 알고 보니 법인 카드를 획득하지 못하면 개인 사비로 결제해야 한다는 규칙이 공개되자 멤버들은 순식간에 태도를 바꿔 사투를 벌였다.



한 끼 식사는 물론 사소한 지출까지 걸린 상황에서 과연 누가 법인 카드를 차지하고 지갑을 지킬 수 있을지, 오는 25일 일요일 오후 6시 10분 방송될 '런닝맨'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)