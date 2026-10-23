"국민 상식에 어긋난 판결"…"사필귀정"

<앵커>



오세훈 서울시장이 2심에서 이렇게 무죄로 뒤집히자, 정치권 반응은 극명하게 갈렸습니다. 민주당은 '국민 상식에 어긋난 판결'이라며 반발했고, 국민의힘은 '사필귀정'이라며 이제는 기소한 특검이 책임질 차례라고 역공했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



오세훈 서울시장에 대한 2심 무죄 판결이 결정된 직후, 민주당은 "국민 상식과 눈높이에 부합하지 않는 판결"이라며 즉시 유감을 표했습니다.



민주당은 "1심 재판부가 불법 정치자금이라 인정한 돈을 항소심 재판부가 떳떳한 돈이라고 감싸줬다"며, "명태균 여론조사로 이득을 본 권력자들이 줄줄이 무죄를 받았다"고 비판했습니다.



[박성준/민주당 수석대변인 : 윤석열에게 무죄, 오세훈에게도 무죄입니다. 이것이 법원입니까, 무죄가 나오는 '무죄 자판기'입니까.]



조국혁신당은 이번 판결에 대해 "사법 정의를 외면한 궤변이자, 불법 정치 브로커와의 유착 면죄부"라며, "역사적인 오판으로 기록될 것"이라고 재판부를 강도 높게 비판했습니다.



국민의힘은 '사필귀정'이라며 이번 판결을 환영했습니다.



국민의힘은 "브로커의 오락가락한 진술에 진실을 왜곡하려던 '지록위마'식 억지가 사법부의 엄격한 증거주의 원칙 앞에 제동이 걸린 것"이라고 평가했습니다.



[박충권/국민의힘 수석대변인 : 편향된 기소였습니다. 표적을 정해 잡들이식으로 시작한 별건 수사의 결과물이었습니다.]



개혁신당은 "특검이 이번 판결을 무겁게 받아들이고 무리한 기소에 대해 책임 있게 답해야 한다"고 지적했습니다.



이번 무죄 판결로 부담을 덜게 된 오 시장이 보수 진영 내 차기 대권 주자로 입지를 넓힐 걸로 보이는 가운데, 남은 대법원 선고에 정치권의 눈이 쏠릴 전망입니다.



(영상편집 : 박선수)