[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이재준 수원특례시장
--------------------------------------------
● 네트워크 톡톡
이재준 / 수원특례시장
Q. '재선' 수원시장…수원의 자랑은?
Q. 수원시 슬로건 '새빛 수원'…시정 목표와 방향은?
Q. 수원화성문화제 등 주요 문화 행사는?
Q. 수원시 일자리 창출 위한 방안은?
Q. 임기 내 수원시 발전 전망은?
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[네트워크톡톡] 이재준 수원특례시장 "'정조대왕 행차 재현' 63년 역사 수원화성문화제, 글로벌 K-축제로 승화…반값 생활비로 더 풍족하게"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글