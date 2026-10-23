"TSMC, 중국산 희토류 의존 낮춘다…대체 부품 모색"

▲ 중국 희토류 광산

세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 타이완 TSMC가 중국산 희토류에 대한 의존을 낮추기 위해 대체 부품을 모색 중인 것으로 전해졌습니다.로이터통신은 현지 시간 22일 익명 소식통 3명을 인용해 TSMC가 중국의 희토류 수출 통제에 따른 공장 가동 차질 위험을 줄이기 위해, 협력사들을 대상으로 공장 자동화 설비에 희토류를 쓰지 않는 모터를 적용하는 방안을 조사했다고 보도했습니다.이들 소식통은 TSMC로부터 관련 계획에 대해 설명 들은 업계 중역들로, 이 중 2명은 논의가 여전히 초기 단계이며 희토류를 쓰지 않는 장비의 광범위한 출시에는 이르지 못했다고 전했습니다.TSMC는 로이터의 논평 요청을 거절했습니다.로이터는 TSMC의 움직임은 세계 반도체 업계가 중국의 희토류 수출 통제에 얼마나 취약한지 보여준다고 평가했습니다.희토류자석은 일반적으로 공업 설비 내 가동부품의 모터에 쓰이는데, 이런 특수 부품이 부족해지면 반도체 생산에 차질이 빚어지고 이는 인공지능(AI) 시스템과 데이터센터 건설, 스마트폰 제조, 방위산업 등에 광범위한 영향을 끼칠 수 있습니다.미국과 타이완은 앞서 중국산 희토류 및 핵심 광물 의존도를 줄이기 위한 방안 모색을 시작하겠다고 밝힌 바 있습니다.궁밍신 타이완 경제부장(장관)은 타이완 공업기술연구원(ITRI)의 희토류 기술 개발을 지원하며, 3년 안에 타이완 희토류 수요의 50%를 충족할 수 있는 시범 생산라인을 구축할 계획이라고 지난 2월 밝혔습니다.미 싱크탱크 소속의 한 소식통은 미국 당국자들이 ITRI의 프로젝트에 특히 관심을 갖고 ITRI와 핵심 광물 공급망 다변화 방안을 논의해왔다고 말했습니다.미 국무부는 로이터의 논평 요청에 입장을 밝히지 않았고, ITRI는 타이완 경제부 담당 부서와 협력하고 있다고만 답했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)