에어비앤비 주인, 손님에 설거지·쓰레기 배출 못 시킨다

▲ 에어비앤비 로고

세계 최대 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비가 숙소 주인의 설거지, 침구 정리 등 '지나친' 뒷정리 요구를 금지한다고 CNN·BBC 방송 등이 보도했습니다.개정된 에어비앤비 규정에 따르면 숙소 주인은 투숙객에게 '상당한 노력 또는 시간이 필요하거나 일반적으로 청소 담당자가 수행하는 작업'을 요구할 수 없습니다.에어비앤비는 손님에게 요구할 수 없는 행위로 설거지 및 접시 정리, 쓰레기 외부 배출, 침대 시트 벗기기 등을 예시했습니다.숙소 주인은 최대 숙박 인원·정숙 시간 등에 관한 7가지 기본 규칙을 설정하고 추가 요청 사항도 명시할 수 있지만, 상당 부분의 뒷정리는 향후 투숙객의 의무에서 제외되는 셈입니다.숙소 주인이 숙박 규칙을 위반한 투숙객에게 자체적으로 벌금을 부과하는 것도 금지됩니다.새로운 규정은 오는 11월 20일 이후 이뤄지는 모든 예약에 적용됩니다.에어비앤비는 "숙소가 지정한 규칙들이 혼란스럽고 부담스러우며, 관리하기 어렵다는 의견들이 있었다"고 이번 개정 배경을 설명했습니다.실제로 일부 에어비앤비 투숙객들은 퇴실 전 완벽한 뒷정리까지 마쳐야 한다고 불만을 제기해왔습니다.최근 미국에서는 조지아주의 한 에어비앤비 숙소 주인이 'TV 리모컨을 제자리에 두지 않았다'는 이유로 투숙객을 비난하는 영상이 확산하며 논란을 사기도 했습니다.투숙객들 사이에서는 대체로 에어비앤비의 이번 정책 개정을 환영하는 반응이 나왔습니다.미국 미네소타주의 한 여성 인플루언서는 소셜미디어에서 "과거 에어비앤비 숙소에 묵었다가 퇴실 전 적어도 한 시간은 걸리는 분량의 청소를 요구받았다"며 "휴가 중에 그런 일을 하고 싶지는 않다"고 말했습니다.반면 이탈리아 로마에서 에어비앤비 숙소를 운영하는 '슈퍼 호스트' 로사나 임브로뇨는 소셜미디어에서 "이것은 의무가 아니라 예의범절의 문제"라며 "나는 호텔에 묵을 때조차 청소하고, 침대 시트를 벗기고, 쓰레기를 버린다"고 주장했습니다.(사진=에어비앤비 제공, 연합뉴스)