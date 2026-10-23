[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이경민 변호사, 임찬종 SBS 법조전문기자
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● 오세훈 2심 무죄…시장직 유죄
이경민 / 변호사
"2심서 무죄 나온 만큼 검찰 무조건 상고 전망"
"대법원, 명태균 진술의 신빙성 여부 증거 보며 다시 판단할 것"
임찬종 / SBS 법조전문기자
"의뢰와 대납, 두 가지가 증명 됐어야"
"유죄 의심 없는 건 아니나 확신할 만큼 입증하는 데 실패"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
뒤집힌 명태균 진술 신빙성…오세훈 법원 나서며 '울먹'
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