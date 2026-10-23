지작사, 한미 연합 대화력전 실기동훈련…전면전 가정 작전 검증

▲ 육군은 지상작전사령부 겸 연합지상군구성군사령부가 지난 19일부터 '연지구사 대화력전 FTX'와 '방공 유도무기 대공사격'훈련을 실시하고 있다고 23일 밝혔다. 사진은 강원 철원 소재 포병사격 훈련장에서 K-9자주포 부대가 실사격 훈련을 하고 있는 모습

육군 지상작전사령부는 지난 19일부터 23일까지 2026년 호국훈련과 연계해 '연합지상군구성군사령부 대화력전 야외기동연습(FTX)'을 실시했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.지작사는 한국군과 주한미군 지상군 병력의 연합작전을 지휘·통제하는 한미 연합부대인 '연합지상군구성군사령부'를 겸하는데, 이번 훈련에는 연지구사 소속 한미 장병 4천100여명이 참가했습니다.한미 양국군 정보·화력부대로 구성된 연지구사 TF 부대는 이번 훈련에서 한반도 전면전 상황을 상정해 작전 단계별 진지 점령 및 절차를 숙달했습니다.또 TF 자산들을 연동해 표적을 획득·탐지한 뒤 타격하는 일련의 작전수행체계를 검증했습니다.연합 감시·탐지자산으로는 한미 무인항공기(UAV)와 대포병탐지레이더, 적지종심작전팀 등이 투입됐으며 연합 합동타격자산으론 한국형 전술지대지유도무기와 K-9 자주포, 다연장로켓 천무, 전술탄도미사일 에이태큼스 등이 동원됐습니다.TF부대는 이와 함께 적 공격과 통신망 장애 등 우발적인 상황에 대한 대응 절차를 숙달했으며 TF부대 지속 지원을 위한 진지 구축, 탄약 재보급, 포신 및 엔진 교체 훈련도 진행했습니다.한편, 지작사는 지난 19일부터 이날까지 충남 보령 소재 훈련장에서 호국훈련과 연계한 '방공 유도무기 대공사격'도 실시했다고 밝혔습니다.우리 군 국지방공레이더를 통해 적 무인기를 실시간으로 탐지하고, 각 부대가 비호복합·신궁 등 지대공 유도무기를 사격해 표적을 타격하는 방식으로 훈련이 진행됐습니다.지작사·연지구사는 이달 말 사후 검토를 통해 훈련 간 보완·발전사항을 논의하고, 작전계획 및 향후 훈련 방안에 적용해 연합·합동 전투수행능력을 발전시킬 계획입니다.(사진=연합뉴스)