[자막뉴스] '기름 유출' 사고 비상…자취 감춘 부캉이 어쩌나

상어 '부캉이'가 머물고 있는 부산 북항 친수공원 인근 바다에서 기름 유출 사고가 발생했습니다.



오늘(23일) 낮 12시쯤 북항 친수공원 인공 수로의 마리나 브릿지 쪽 출구 인근 바다에서 기름 유출 신고가 접수돼 해경이 현장에 출동했습니다.



현장에는 가로 10ｍ, 세로 30ｍ 크기의 기름띠가 발견됐고, 해경은 곧바로 방제 작업에 착수했습니다.



오늘 오전까지만 해도 수로 출구 안쪽에서 목격됐던 부캉이는 낮 시간대를 전후로 4~5시간째 모습을 드러내지 않고 있는 걸로 전해집니다.



감각 기관이 예민한 부캉이가 기름 유출 사고로 잠영을 하며 수면 위로 올라오지 못하는 게 아니냐는 관측이 나옵니다.



북항에서 한 달 넘게 머물고 있는 부캉이는 지난 21일 3차 외해 유도 작업으로 수로 밖으로 나갔다가 밤늦게 차단막을 뚫고 다시 수로 안쪽으로 들어왔습니다.



당국은 외해 유도 작업을 잠정 중단하고 부캉이가 스스로 외해로 나갈 때까지 기다리기로 했습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)