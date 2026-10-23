이상현 AG 선수단장, 장애인AG 선수단 격려…교류 확대 논의

▲ 왼쪽부터 이상현 대한사이클연맹 회장, 정진완 대한장애인체육회장

2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 선수단장을 맡았던 이상현 대한사이클연맹 회장이 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 현장을 찾아 한국 선수단을 격려했습니다.대한사이클연맹은 이 회장이 22일 일본 시즈오카현 이즈 사이클 스포츠센터에서 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 사이클 경기를 관람하고 박흥식 한국 선수단장에게 격려금을 전달했다고 23일 밝혔습니다.이어 이 회장은 나고야의 선수단 상황실에서 정진완 대한장애인체육회장을 만나 스포츠과학 지원, 유망주 발굴·육성, 장애인·비장애인 선수 교류 확대와 통합 대회 개최 등 협력 방안을 논의했습니다.이 회장은 "아시안게임 선수단장을 맡았던 만큼 아시안패러게임에도 직접 찾아와 선수들의 도전과 열정을 응원하고 싶었다"며 "정 회장과 박 선수단장을 비롯해 선수들의 선전을 위해 애쓰고 계신 지도자와 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"고 말했습니다.이 회장은 이번 대회 육상 금메달리스트 장민호에게 축하 인사도 건넸습니다.한국 사이클 대표팀은 이번 대회에서 금메달 6개, 은메달 1개, 동메달 3개(23일 오전 11시 30분 기준)를 수확했습니다.(사진=대한사이클연맹 제공, 연합뉴스)