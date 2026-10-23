이상현 AG 선수단장, 장애인AG 선수단 격려…교류 확대 논의

▲ 왼쪽부터 이상현 대한사이클연맹 회장, 정진완 대한장애인체육회장
2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 선수단장을 맡았던 이상현 대한사이클연맹 회장이 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 현장을 찾아 한국 선수단을 격려했습니다.
대한사이클연맹은 이 회장이 22일 일본 시즈오카현 이즈 사이클 스포츠센터에서 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회) 사이클 경기를 관람하고 박흥식 한국 선수단장에게 격려금을 전달했다고 23일 밝혔습니다.
이어 이 회장은 나고야의 선수단 상황실에서 정진완 대한장애인체육회장을 만나 스포츠과학 지원, 유망주 발굴·육성, 장애인·비장애인 선수 교류 확대와 통합 대회 개최 등 협력 방안을 논의했습니다.
이 회장은 "아시안게임 선수단장을 맡았던 만큼 아시안패러게임에도 직접 찾아와 선수들의 도전과 열정을 응원하고 싶었다"며 "정 회장과 박 선수단장을 비롯해 선수들의 선전을 위해 애쓰고 계신 지도자와 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"고 말했습니다.
이 회장은 이번 대회 육상 금메달리스트 장민호에게 축하 인사도 건넸습니다.
한국 사이클 대표팀은 이번 대회에서 금메달 6개, 은메달 1개, 동메달 3개(23일 오전 11시 30분 기준)를 수확했습니다.
(사진=대한사이클연맹 제공, 연합뉴스)
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