'아스투리아스 공주상' 단독 수상 메시 "위대한 스포츠맨으로 기억되고 싶어"

▲ 리오넬 메시

축구 선수로는 처음으로 스페인 '아스투리아스 공주상' 스포츠 부문 단독 수상의 영광을 차지한 '아르헨티나 축구 영웅' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 "위대한 스포츠맨으로 기억되고 싶다"는 소감을 전했습니다.메시는 23일(한국 시간) 스페인 EFE 통신과 인터뷰에서 '어떤 선수로 기억되고 싶나'라는 질문에 "자신의 목표와 꿈을 위해 항상 싸웠던 위대한 스포츠맨으로 기억되고 싶다"라고 밝혔습니다.이번 인터뷰는 한국 시간 24일 새벽 스페인 오비에도의 캄포아모르 극장에서 예정된 2026 아스투리아스 공주상 시상식을 하루 앞두고 진행됐습니다.'스페인의 노벨상'으로도 불리는 아스투리아스 공주상은 유럽에서 가장 권위 있는 상 중 하나로 매년 예술, 문학, 과학, 스포츠 등 8개 분야에서 뛰어난 성취와 발자취를 남긴 개인과 기관을 선정해 수상합니다.앞서 스포츠 분야 축구 종목에서는 브라질 대표팀(2002년)과 스페인 대표팀(2010년)이 단체 자격으로 상을 받았고, 선수로는 이케르 카시아스·사비 에르난데스(이상 스페인)가 2012년 공동 수상했습니다.축구 선수 개인이 단독으로 '아스투리아스 공주상' 스포츠 부문 수상자가 된 것은 메시가 처음입니다.심사위원단은 지난 6월 메시의 재능뿐만 아니라 독보적인 스포츠 커리어와 소외된 아동들의 교육 및 보건 접근성을 높이기 위해 지속적으로 펼쳐온 뛰어난 자선 활동을 선정 이유로 밝혔습니다.시상식 참석을 위해 스페인 아스투리아스주의 오비에도에 전용기를 타고 도착한 메시는 시상식에 앞서 열린 특별 행사에서 지역 어린이 5천여 명과 만남의 시간을 가졌습니다.메시는 이 자리에서 "가장 중요한 것은 패배하는 법을 아는 것"이라며 "목표를 이룰 수도 있고 그러지 못할 수도 있지만, 스스로 모든 것을 쏟아부었다는 점을 알고 만족할 수 있어야 한다"라고 조언했습니다.그는 EFE 통신과 인터뷰에선 "뛰어난 재능을 가졌음에도 기회가 부족해 도중에 낙오하는 사람들이 많다"라며 "세리나 윌리엄스, 라파엘 나달(이상 테니스), 카롤리나 마린(배드민턴), 엘리우드 킵초게(마라톤), 린지 본(스키), 가솔 형제(농구), 미하엘 슈마허(모터스포츠)와 같은 전설적인 인물들과 함께 '아스투리아스 공주상' 스포츠 부문 수상자 명단에 이름을 올리게 돼 영광"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)