"재선거 마음의 준비" "무죄 확신"…긴장감 감도는 여야

<앵커>



오늘(23일) 항소심 선고를 앞두고 정치권에는 긴장감이 감도는 분위기입니다. 민주당은 1심 재판 결과가 달라지지 않을 거라고 예상했고, 국민의힘은 무죄로 판결이 뒤집힐 거라고 기대하고 있습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



김민석 민주당 대표는 오늘(23일) 오전 민주당 유튜브 방송에서 오세훈 서울시장의 항소심 선고에 대해 "단정하기 어렵다"면서도 유죄 판결이 바뀔 새로운 상황은 발견하지 못하고 있다고 말했습니다.



그러면서 내년에 서울시장 선거가 다시 치러질 가능성에 대비하고 있다고 말했습니다.



[김민석/민주당 대표 : (1심 판단이) 그대로 유지된다고 보고 마음의 준비를 하고 있습니다. 결국은 서울시장 선거를 재선거를 하게 될 가능성이 높아진다는 거겠죠.]



김 대표는 김영배 서울시당위원장을 중심으로 여러 가지를 점검하고 있다면서, "다양한 정파의 후보가 있고 당 밖에 후보가 있을 수 있다"며 여러 후보군을 대상으로 가능성을 열어두고 있다는 뜻을 내비쳤습니다.



국민의힘은 '사필귀정의 무죄 판결을 확신한다'며 1심 유죄 판결이 무죄로 뒤집힐 거라고 기대했습니다.



국민의힘은 당 논평을 통해 추측과 엇갈리는 진술에 의존했던 1심에서 벗어나 새로 제출된 명태균 씨와 사업가 김한정 씨 간의 전화 녹취가 오 시장이 여론조사 대납에 개입한 적이 없다는 확실한 물증이 될 거라고 밝혔습니다.



[김태규/국민의힘 원내수석대변인 : 유죄를 입증할 만한 증거가 분명히 드러나지 않은 상황에서 쉽사리 유죄 판결로 가는 것은 적절치 않다.]



오늘 항소심 판결이 무죄로 뒤집힐 경우 오 시장의 대선 가도가 탄력을 받을 걸로 보이는 반면, 유죄가 유지될 경우 오 시장과 보수 진영 모두 정치적 타격을 입게 될 거란 전망입니다.



민주당에서는 김민석 대표가 서울시장 보궐선거에서 지면 재신임을 묻겠다고 한 터라, 보궐선거 실시 여부와 이후 결과에 따라 여권에도 파장이 일 걸로 보입니다.



(영상편집 : 박선수, 디자인 : 윤영제)