이 대통령 지지율 40%대 회복…9월 조사 이후 7주 만 [한국갤럽]

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정 지지율이 40%대를 회복했다는 여론조사 결과가 오늘(23일) 나왔습니다.한국갤럽 조사에서 40%대를 회복한 건 9월 1주 차(40%) 이후 7주 만입니다.한국갤럽이 지난 20일부터 22일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1천1명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 지지율은 지난주 조사 대비 1%p 상승한 40%로 나타났습니다.부정 평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 50%를 기록했습니다.응답자의 10%는 의견을 유보했습니다.직무 수행 평가의 긍정 이유로는 '외교'(21%)가 가장 높았고, '경제·민생'(14%), '소통'(7%) 순으로 나타났습니다.부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(18%)이 가장 높았습니다.부동산 문제는 7월 넷째 주부터 연속으로 최상위를 차지했습니다.이밖에 '경제·민생'(16%), '국방·안보·대북'(10%) 등의 사유가 뒤를 이었습니다.정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 37%, 국민의힘이 28%를 각각 기록했습니다.민주당과 국민의힘 모두 직전 조사 대비 1%p 상승했습니다.조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%의 지지율을 보였습니다.무당층은 27%로 나타났습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌습니다.표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 접촉률은 41.3%, 응답률은 10.6%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.(사진=연합뉴스)