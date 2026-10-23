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중 티베트 7.0 강진에 16명 사망…아침까지 413회 여진

곽상은 기자
작성 2026.10.23 11:31 조회수
중 티베트 7.0 강진에 16명 사망…아침까지 413회 여진
▲ 22일 규모 7.0 강진이 발생한 티베트 나취시 바칭현 지역

중국 서부 티베트 지역에서 올해 최대 규모인 규모 7.0의 강진이 발생해 16명이 숨졌습니다.

신화통신·중국중앙TV(CCTV) 등 현지 매체에 따르면, 현지시간 22일 오후 10시 33분 시짱(西藏·티베트)자치구 나취시 바칭현에서 규모 7.0의 지진이 발생했습니다.

진앙은 북위 32.40도, 동경 93.79도이며 진원 깊이는 10㎞로 관측됐습니다.

23일 오전 5시 20분을 기준 이번 지진으로 인한 사망자는 16명, 부상자는 46명(중상 11명·경상 35명)으로 파악됐습니다.

또 가옥 339채가 무너지거나 파손됐습니다.

이날 오전 7시까지 지진 지역에서는 모두 413회 여진이 발생했습니다.

가장 큰 규모의 여진은 4.3 규모였습니다.

중국 당국은 인명 구조와 부상자 치료, 주민 대피 작업에 나서는 동시에, 도로·터널 등 위험 지역 점검에 들어갔다고 신화통신은 전했습니다.

칭짱(靑藏·칭하이성∼티베트)철도는 지진 직후 일부 구간 통행이 긴급 중단됐습니다.

현지 매체 주파이뉴스에 따르면 바칭현의 한 호텔에서는 지진 발생 후 건물 전체가 흔들려 투숙객이 대피했습니다.

호텔 건물 곳곳에 뚜렷한 균열이 발생했고, 그릇 등 집기가 모두 땅에 떨어지기도 했습니다.

인근 린즈시에서 휴가를 보내던 한 관광객은 "캠핑카 안에서 흔들림에 잠에서 깼고, 전체 과정이 1분 정도 지속됐다"며 "흔들림이 심할 때는 누군가가 캠핑카를 미는 것 같았다"고 전했습니다.

중국에서 규모 7(중국지진대망 측정 기준) 이상의 지진이 발생한 것은 2024년 1월 23일 북서부 신장(新疆·위구르)자치구 우스현에서 발생한 규모 7.1 강진 이후 처음입니다.

티베트 지역에선 작년 1월 7일 르카쩌시 딩르현에서 규모 6.8(미국지질조사국 기준 7.1) 강진이 발생한 바 있습니다.

(사진=기상청 제공, 연합뉴스)
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