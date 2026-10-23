멕시코만 이어 대서양·태평양까지?…트럼프의 개명 욕심

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 대서양의 이름을 바꿀 수 있는지 구글 측에 문의했다가 거절당했습니다.트럼프 대통령은 앞서 멕시코만과 미국-캐나다의 국경지대에 있는 온타리오호의 이름을 각각 아메리카만과 아메리카호로 바꾸는 행정명령에 서명해 관련국과 외교적 마찰을 빚은 바 있습니다.미 일간 워싱턴포스트에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간 22일 밤 사우스캐롤라이나에서 미 중간선거를 앞두고 열린 유세 연설에서 대서양 개명 아이디어를 제시했습니다.그는 "우리들은 호수와 만이 있고, 이제 강과 대양이 필요하다"고 주장하면서 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)에게 전화를 걸어 이런 아이디어를 논의했다고 소개했습니다.트럼프 대통령은 피차이 CEO에게 이전 명칭 변경 때처럼 대서양 개명도 처리해 줄 수 있는지 문의했지만 거절당했다고 전했습니다.피차이 CEO는 "대양은 많은 나라와 접해 있어 상황이 다르다"며 "이번에는 하지 않겠다. 제발 그런 부탁을 하지 마세요"라고 답한 것으로 전해졌습니다.구글을 비롯해 온라인 지도 서비스를 제공하는 민간 회사들은 대체로 미국 사용자들을 위해 트럼프 대통령이 변경한 이름을 수용해 왔습니다.트럼프 대통령은 구글 측의 거절로 대서양 개명은 아마도 하지 않을 것이라면서도 그 대신에 태평양의 이름을 '아메리카양'(American Ocean)으로 바꿀 수 있는지 생각하고 있다고 덧붙였습니다.구글 측은 이번 사안에 대한 질의에 응답하지 않았습니다.