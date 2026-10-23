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"KIA의 뜨거운 타격감이요?"…친정팀 KIA와 PO 앞둔 삼성 최형우의 각오

작성 2026.10.23 16:16 조회수
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오는 25일, 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈가 플레이오프 1차전에서 맞붙습니다.

2년 전 KIA 유니폼을 입고 삼성과 한국시리즈를 치렀던 최형우는 올 시즌 삼성으로 돌아온 뒤 이번에는 친정팀을 상대로 가을야구에 나서게 됐습니다.

최형우는 "게임은 게임"이라며 친정팀과의 맞대결에 대한 각오를 밝혔습니다.

준플레이오프에서 3경기 3홈런·8타점으로 시리즈 MVP를 차지한 김도영에 대해서는 "원래 잘했고 지금도 잘한다"고 평가하면서도, 삼성 투수들에게는 "도망가기보다는 강하게 승부했으면 좋겠다"고 주문했습니다.

(취재 : 배정훈, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)
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