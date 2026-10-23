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[자막뉴스] 여학생 딥페이크 영상 만들다 들통난 중학생…또래 2명에 보복 폭행 당해 입원

박세원 기자
작성 2026.10.23 13:54 조회수
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중학교 남학생이 또래 여학생들을 불법 촬영해 딥페이크 성착취물을 제작했다가 보복성 폭행을 당해 경찰이 수사에 나섰습니다.

지난 16일 충북 청주의 한 중학교 남학생 A군은 불법 촬영한 또래 여학생들의 사진으로 딥페이크 성착취물 영상을 만들어 유포했습니다.

이를 알게 된 피해 여학생 B양의 부모가 학교에 신고했고, 경찰도 학교폭력 신고 전화로 해당 내용을 접수했습니다.

경찰은 A군이 여러 여학생들과 영상 통화를 하며 캡처한 사진이나 뒷모습을 촬영한 사진으로 딥페이크 성착취물 영상을 만들어 유포한 정황을 확인했습니다.

그런데 이후 A군은 지난 19일 학교 뒤편 등산로에서 피해 여학생의 또래 지인 두 명에게 보복성 폭행을 당했습니다.

A군은 현재 병원으로 옮겨져 입원 치료를 받고 있습니다.

경찰은 폭행에 가담한 학생 두 명을 폭행 혐의로 입건해 조사하고 두 사건의 경위를 파악하고 있습니다.

(취재: 박세원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)
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