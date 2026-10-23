[영상] 가천대 길병원, 국내 첫 AI·로봇 기반 '스마트 정형외과' 구축 추진…"환자별 정밀 의료체계 구축"

가천대 길병원이 인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용해 환자 진단부터, 수술, 재활 등 치료의 모든 과정을 통합 관리하는 '스마트 정형외과' 구축을 국내 처음으로 추진합니다.



길병원은 최근(19일) 의료 소프트웨어와 의료 로봇 전문기업인 코넥티브 등 5개 업체와 관련 업무협약을 맺고, 환자 맞춤형 정밀 치료 체계 구축을 목표로 새로운 진료 모델을 제시할 예정입니다.



진단 단계에서는 무릎과 하지의 엑스레이 영상을 AI로 분석해 관절 상태를 평가하고, 수술 단계에서는 인공관절 수술 로봇을 도입해 3차원 컴퓨터단층촬영(CT) 영상 분석으로 환자별 수술 계획을 세운 뒤 로봇 팔과 촉각 기술로 뼈를 정밀하게 절삭합니다.



재활·기능 회복 단계에서는 모바일 기기로 환자별 맞춤형 재활 운동을 지원하는 체계를 구축합니다.



김우경 길병원장은 "스마트 정형외과 구축을 통해 AI와 로봇 기술을 활용한 미래 의료를 선도하겠다"고 말했습니다.