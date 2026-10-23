"아반떼를 4천 주고 사라고?"…중국 공세에 현대차 '쩔쩔'

배달원이 자동차로 하늘을 날아 음식을 전달하고, 패스트푸드점 드라이브스루는 하늘 위로 높게 치솟아 있습니다.



지난 15일 테슬라가 날아오르는 신형 스포츠카 '로드스터'를 공개하자 SNS에 쏟아진 패러디 영상들입니다.



테슬라가 새로운 기술력으로 세계를 놀라게 한 건데, 동시에 국내에서는 최근 판매량이 급감한 현대차에 대한 우려가 커지고 있습니다.



현대차의 글로벌 판매는 전월 대비 16% 감소했고 국내 판매는 25.7% 줄었는데, 전문가들은 현재 현대차의 가장 큰 약점으로 저가 전기차 라인업의 부재와 중국의 공세를 꼽았습니다.



[이재일/자동차 애널리스트 : 현대차의 지금 약점으로 지적되는 부분을 보면 일단 저가 전기차가 좀 라인업이 부재한 상태입니다. 그래서 국내에 지금 BYD도 들어오고 있고 테슬라 모델Y 같은 경우에도 중국에서 싸게 수입이 되고 있는데, 여기를 지금 방어할 수 있는 모델이 없다 보니까 내수 시장에서 점유율을 잃고 있는 상황이고요.]



가성비 문제도 제기됐는데, 소비자들은 비슷한 가격이라면 결국 가성비가 더 좋은 모델을 고르게 된다며 이렇게 말했습니다.



[권순우/삼프로TV 본부장 : 요새 가성비 제일 좋은 차가 뭐냐라고 하면 모델Y라고 얘기를 해요. 그러니까 예전에 우리가 제일 가성비 좋은 차는 뭐예요? 그러면 쏘나타, 예를 들어 싼타페, 아반떼 뭐 이런 차잖아요? 그런데 물론 이게 옵션 다 집어넣었을 때 얘기지만 아반떼를 4천만 원 이상 받고 판다 그러면 이게 참 선뜻 손이 안 나가는 가격이거든요.]



전문가들은 분기 실적 부진을 '현대차의 위기'로 단정할 수 없지만, 분명한 미래 전략이 필요한 때라고 조언했습니다.



[권순우/삼프로TV 본부장 : 자율주행이나 전기차의 시대가 좀 늦게 오는 측면들은 분명히 있지만 지금은 중국에 있는 자동차 회사들이 그걸 너무나 글로벌하게 보여주고 있어서, 이제는 더 이상 그냥 시간만 끌고 버틸 수는 없을 것 같다라는 인식을 우리보다 미국이랑 유럽은 훨씬 더 심각하게 고민하고 있는 것 같습니다.]



소식을 접한 누리꾼들은 "현대차 제대로 대비 안 하면 진짜 위기 올 듯" "테슬라 기술력은 봐도봐도 경이롭다" "중국 자동차에까지 밀리는 시대가 왔다니" 등의 다양한 반응을 보였습니다.



(기획 : 윤성식, 영상편집 : 김나온, 화면출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)