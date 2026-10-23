남아공 반이민 시위 속 집단폭행으로 외국인 사망

▲ 지난 9월 남아공 더반에서 벌어진 반이민 시위

남아프리카공화국에서 반(反)이민 시위가 이어지는 속에 외국인 1명이 군중 50명에 둘러싸인 채 집단 폭행으로 숨지는 사건이 벌어졌다고 AFP 통신이 보도했습니다.보도에 따르면, 남아공 경찰은 현지시간 22일 오전 남아공 동부 해안 도시인 더반에서 30대 후반에서 40대 초반으로 추정되는 외국인이 집단 폭행을 당해 숨진 사건에 대해 수사 중입니다.피해자의 국적과 신원은 아직 알려지지 않았습니다.경찰은 가두 행진을 하던 남성 2명이 무리를 이탈해 길가의 남성에게 다가갔고, 이후 약 50명이 폭행에 가담했다고 밝혔습니다.구체적인 범행 동기는 아직 파악되지 않았다고 남아공 경찰은 언급했습니다.남아공에서는 최근 몇 달 새 반이민 시위와 외국인 이민자를 겨냥한 혐오 공격이 잇따르고 있습니다.'마치 앤드 마치'를 비롯한 불법 이민 반대 단체는 남아공 내 불법체류 외국인들이 남아공인들의 일자리를 빼앗고 범죄를 일으킨다고 주장하며 시위를 주도하고 있습니다.이날 사건이 발생한 더반은 반이민 시위의 중심지가 돼 왔으며, 2주 전에도 반이민 시위가 열린 뒤 군중이 외국인 소유 상점을 약탈하고 차량을 불태우는 폭력 사태가 일어난 바 있습니다.남아공에서 반이민 시위와 관련해 외국인이 숨진 것은 이번이 처음이 아닙니다.나이지리아 정부는 지난 7월 남아공에서 반이민 폭력으로 자국민 2명이 숨졌다고 밝혔으며, 모잠비크 정부도 자국민이 외국인 혐오 공격으로 사망했다고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)