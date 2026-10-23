트럼프, 집권 2기 18개월간 이민자 98만 명 추방

▲ 미국 뉴욕에서 열린 이민단속 항의 집회

지난해 1월 도널드 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후 18개월간 미국에서 추방된 이민자가 98만 명으로 집계됐다고 워싱턴포스트가 보도했습니다.이 신문은 현지시간 22일 보도에서 지난 7월 퇴임한 마크 로젠블럼 미국 국토안보부(DHS) 통계 책임자가 작성한 보고서를 인용해 이같이 전했습니다.이 추방자 집계엔 DHS의 '정식 추방'(removals)과 ' 귀환 조치'(returns)가 모두 포함됐습니다.정식 추방은 추방 명령(order of removal)이 공식적으로 내려져 강제로 미국 밖으로 신병을 내보내는 조치로, 재입국 시 행정적·형사적 불이익이 따릅니다.귀환 조치는 추방 명령 없이 자진 출국·귀환, 입국신청 철회 등으로 미국을 떠나는 방식입니다.보고서에 따르면 정식 추방으로만 한정했을 때 트럼프 행정부의 연평균 대상자는 38만 명으로 버락 오바마 정부의 첫 번째 임기 당시 39만 2천 명보다 적었습니다.보고서는 오바마 정부 시절인 2013년 회계연도에 연간 정식 추방이 역대 최고치인 43만 2천 명을 기록했다고 덧붙였습니다.강경한 이민 정책을 옹호하는 트럼프 대통령은 매년 이민자 100만 명을 추방하겠다는 공약을 내세웠습니다.워싱턴포스트는 트럼프 행정부가 상세한 추방 통계를 공개하지 않으면서 실태 파악이 어려웠고 일부 이민 강경파는 트럼프 대통령이 오히려 불법 이민자 추방에 미온적이라고 비판하고 있다고 설명했습니다.(사진=게티이미지)