탁구 아시아선수권 한국 남자 대표팀, 중국에 패해 은메달

▲ 강동수

한국 탁구가 중국을 넘지 못하고 5년 만에 아시아선수권대회 남자 단체전 은메달을 획득했습니다.탁구 남자 대표팀은 23일(한국시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 2026 제29회 아시아탁구선수권대회 남자 단체전 결승전에서 중국에 0대 3으로 져 준우승했습니다.2021년 대회에서 은메달을 따낸 한국은 5년 만에 다시 결승에 올라 같은 색 메달을 획득했습니다.2021년 대회엔 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 여파로 중국이 출전하지 않았습니다.한국 탁구는 이번 남자 대표팀을 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나선 장우진(세아), 임종훈(한국거래소) 등을 제외하고 사실상의 '2군'으로 구성한 터라 이번 은메달은 더 값집니다.준결승에서 일본 에이스 하리모토 도모카즈(3위)를 잡아내는 대이변을 일으킨 강동수(158위·삼성생명)가 결승 1단식에서는 저우치하오(13위)에게 1대 3(8-11 5-11 11-9 9-11)으로 져 중국이 우위를 점했습니다.이어 박규현(80위)이 린스둥(9위)에게 0대 3(11-13 8-11 6-11)으로 졌고, 박강현(46위·이상 미래에셋증권)도 샹펑(33위)에게 1대 3(12-14 7-11 11-9 7-11)으로 패하면서 한국의 준우승이 확정됐습니다.여자 대표팀은 준결승에서 중국에 져 동메달을 따냈습니다.현지 시간 23일부터는 남녀 단·복식, 혼합복식 등 개인전에서 열전이 이어집니다.(사진=대한탁구협회 제공, 연합뉴스)