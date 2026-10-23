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흉기 든 괴한 침입하자 '돌려차기'…보디가드 깜짝 정체

작성 2026.10.23 14:56 수정 2026.10.23 15:45 조회수
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중국 로봇업체 유니트리가 22일 '보디가드' 역할을 할 수 있는 새로운 휴머노이드 모델 시연 영상을 공개했습니다.

영상에는 로봇이 무릎과 팔꿈치로 차량을 가격하고, 4m 높이에서 뛰어내려 앞구르기를 통해 착지하는 모습이 담겼습니다.

또 흉기를 들고 침입한 괴한에 맞서 돌려차기 하거나 차량 앞부분을 들어 올려 아래에 깔린 사람을 구출할 수 있도록 하는 장면, 사람을 구하고 대신 차에 치이는 장면 등이 포함됐습니다.

다만, 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 해당 제품의 출시 일자나 가격, 기술 사양 등에 대한 정보가 불분명하며 시연 영상에서 로봇이 자율적으로 움직였는지 각본대로 한 것인지도 명확하지 않다고 지적했습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 출처 : Youtube 'Unitree Robotics', 제작 : 디지털뉴스부)
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