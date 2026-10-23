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[자막뉴스] 이 정도면 진짜 '지뢰밭'…2년 동안 100만 발 심은 북한

박세원 기자
작성 2026.10.23 10:13 조회수
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북한이 최근 2년여 동안 비무장지대에 매설한 지뢰가 100만 발에 가까운 것으로 추정되고 있습니다.

국회 정보위원회, 국방위원회 소속 복수 의원실에 따르면 군은 2024년 이후 북한이 DMZ 일대에 매설한 지뢰 수가 총 96만 발로 추정된다고 국회에 보고했습니다.

관련 분야 전문가들은 아군 지뢰를 포함해 현재 DMZ에 묻힌 지뢰 수를 총 200만여 발 정도로 추산하고 있습니다.

정동영 통일부 장관도 지난 7일 국정감사 과정에 DMZ 지뢰 문제를 거론하면서 총 지뢰 수를 200만 발로 언급했습니다.

군의 보고대로라면 DMZ 내 전체 지뢰의 절반 정도가 비교적 최근인 2024년 이후 매설된 걸로 보입니다.

북한의 대규모 지뢰 매설은 북한이 군사분계선 일대에서 진행하고 있는 국경선 요새화 작업의 일환으로 보입니다.

북한은 남북 관계를 적대적 두 국가로 규정한 뒤 2024년 4월부터 국경선 요새화 작업을 본격화하고 있습니다.

북한은 대규모 지뢰 매설뿐 아니라 불모지 조성, 전술도로 및 철조망 설치, 경의선·동해선 연결로 차단 등을 동시다발적으로 진행하고 있습니다.

(취재 : 박세원, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)
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