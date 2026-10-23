뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

엄마 된 아유미, 황정음 이어 유튜브 도전…'안녕하떼요 아유미에오'로 일상 공개

SBS 뉴스
작성 2026.10.23 09:18 조회수
엄마 된 아유미, 황정음 이어 유튜브 도전…'안녕하떼요 아유미에오'로 일상 공개
슈가 출신 가수 겸 방송인 아유미가 유튜브 콘텐츠로 일상을 공개한다.

샌드박스네트워크는 신규 오리지널 콘텐츠 '안녕하떼요 아유미에오'를 23일 티저로 먼저 선보이고, 27일 오후 7시 첫 본편을 공개한다고 밝혔다. 그룹 슈가 출신인 아유미가 주인공으로, 한국과 일본을 오가는 생활과 엄마가 된 뒤의 일상을 담는다.

티저에서는 아유미가 '큐티허니' 활동 당시의 무대 의상과 헤어스타일을 재현하고 라이브를 선보인다. 27일 공개되는 첫 회에서는 아유미의 일본 집이 처음 공개된다.

아유미는 2022년 2세 연상의 사업가와 결혼해 지난해 딸을 얻었다. 제작진은 한국과 일본을 오가며 생활하는 모습, 엄마가 된 뒤 달라진 일상 등 방송에서 보여 주지 못한 모습을 담겠다는 계획이다.

앞서 슈가의 또 다른 멤버 배우 황정음은 지난 3월부터 유튜브 채널 '황정음'을 개설해 두 아이의 엄마가 된 일상을 공개하고 있다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지