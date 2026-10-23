엄마 된 아유미, 황정음 이어 유튜브 도전…'안녕하떼요 아유미에오'로 일상 공개

슈가 출신 가수 겸 방송인 아유미가 유튜브 콘텐츠로 일상을 공개한다.



샌드박스네트워크는 신규 오리지널 콘텐츠 '안녕하떼요 아유미에오'를 23일 티저로 먼저 선보이고, 27일 오후 7시 첫 본편을 공개한다고 밝혔다. 그룹 슈가 출신인 아유미가 주인공으로, 한국과 일본을 오가는 생활과 엄마가 된 뒤의 일상을 담는다.



티저에서는 아유미가 '큐티허니' 활동 당시의 무대 의상과 헤어스타일을 재현하고 라이브를 선보인다. 27일 공개되는 첫 회에서는 아유미의 일본 집이 처음 공개된다.



아유미는 2022년 2세 연상의 사업가와 결혼해 지난해 딸을 얻었다. 제작진은 한국과 일본을 오가며 생활하는 모습, 엄마가 된 뒤 달라진 일상 등 방송에서 보여 주지 못한 모습을 담겠다는 계획이다.



앞서 슈가의 또 다른 멤버 배우 황정음은 지난 3월부터 유튜브 채널 '황정음'을 개설해 두 아이의 엄마가 된 일상을 공개하고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)