유튜버 길바닥 "협박·감금·AI 아니예요" 호주서 생존신고…'실종설' 해프닝 일단락

세계 여행 유튜버 길바닥의 실종설이 본인의 생존 신고로 일단락됐다.



길바닥은 22일 밤 유튜브 라이브 방송에 직접 나와 "협박, 감금 아닙니다. 아무도 저를 가두고 있지 않아요"라며 생존 사실을 알렸다. 인도 여행 영상을 마지막으로 활동이 끊긴 지 1년 만이다.



길바닥은 이날 한국이 아닌 호주에 있다고 밝혔고, 시청자들이 요구한 대로 카메라를 돌려 주변을 비췄다. 시청자들이 "AI 아니냐"고 의심하자 "AI 아닙니다"라고 여러 차례 답했고, 박수를 쳐 보이며 실시간 방송임을 확인시켰다.



길바닥은 의혹이 커진 이유로 자신이 쓴 글을 꼽았다. 영상 댓글에 의심하는 반응이 생기자 '생존 신고' 글을 커뮤니티에 올렸는데, 급하게 쓴 탓에 오히려 의심을 키웠다는 설명이다.



그는 "글만 잘 썼어도 의심 안 했을 텐데 약간 편하게 쓴 게 문제였던 것 같다. 마침표를 안 찍었다."면서 쇼츠 제목이나 댓글을 바꾸거나 지웠다는 의혹에 대해서는 "올릴 당시에 수정한 것 외에 1년 넘게 유튜브에 들어간 적이 없다"고 해명했다.



영상을 올리지 못한 이유로는 길바닥은 "호주에 온 지 1년이 좀 넘었는데 거의 일만 했다. 비자 문제까지 겹쳐 정신이 없었다"고 설명했다. 여행 중 침수된 맥북이 제대로 작동하지 않아 편집이 어려웠다."면서 "아침에 어머니에게 연락을 받고 지인들에게 연락이 쏟아졌다. 그래서 곧바로 라이브를 켰다. 방송국에도 관련 게시물을 내려달라고 요청했다."고 덧붙였다.



마지막으로 길바닥은 "걱정해 주신 건 정말 감사하다. 걱정을 좀 과하게 하는 반응을 봤을 때는 힘들긴 했지만 이제 최대한 빨리 영상을 올리고 겨울이나 봄쯤 한국에 잠깐 들어올 것 같다."고 밝혔다.



길바닥은 저렴한 예산의 배낭여행 콘텐츠를 올려 왔으나 지난해 5월 인도 여행 영상 이후로는 영상 업로드가 없었다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)