'PHP 취약' 공개 나흘 전부터 공격 포착…"해킹 시도 수백만 건"

인터넷 핵심 프로그래밍 언어인 PHP의 보안 취약점이 공개되기 최소 나흘 전부터 관련 공격이 시작된 것으로 나타났습니다.



아마존 최고정보보안책임자(CISO)인 CJ 모지스 보안공학 담당 부사장(VP)은 현지 시간 22일 자사 보안 블로그를 통해 취약점 패치 발표를 4일 앞뒀던 지난 17일 해당 취약점을 악용한 사례를 발견했다고 밝혔습니다.



취약점 공개 당일에도 발표를 수 시간 앞두고 여러 공격자가 관여한 것으로 추정되는 위협 시도를 추가 확인했다고 모지스 부사장은 전했습니다.



해당 공격들에 대한 기술적 분석은 현재 진행 중입니다.



이들이 실제 침투에 성공했는지는 아직 불분명하며, 취약점 공개 전에 관련 정보를 어떻게 입수했는지도 파악되지 않았습니다.



모지스 부사장은 취약점이 공개되고 패치가 나온 이후에도 불과 몇 시간 만에 추가 공격 코드가 생성돼 사용되는 것을 목격했다고 덧붙였습니다.



클라우드 서비스·보안 기업 클라우드플레어의 매슈 프린스 최고경영자(CEO)도 "공식 발표 전 10시간 동안 네트워크 전반에서 수천 건의 공격 시도가 관측됐다"며 "발표 45분 만에 수만 건, 2시간 만에 수십만 건, 이제는 수백만 건으로 늘었다"고 자신의 엑스(X) 계정을 통해 현황을 전했습니다.



벨기에 사이버 보안기업 아이키도 시큐리티의 메들린 로런스 공동창업자도 패치가 준비되기 전에 취약점 세부 내용이 공개됐고, 이후 공격 사례가 보고되고 있다고 로이터통신에 말했습니다.



전 세계 주요 국가의 은행, 항공사, 철도, 국세청, 정부 공공 서비스 등 웹사이트는 PHP 취약점을 노린 공격을 우려해 예방 차원에서 대거 중단되거나 격리 조치됐습니다.



일본에서는 노무라 증권과 전일본공수(ANA) 항공, 동일본여객철도 등이 일부 인터넷 서비스를 일시 중단했고, 재무성·기상청·국세청 등 정부 기관도 예방적 서비스 중단에 나섰습니다.



프랑스 통신그룹 오랑주는 자회사 전반의 PHP 기반 웹사이트와 앱 접속을 막았고, 핀란드의 국영 정보기술(IT) 서비스 제공사 발토리도 중단된 정부의 공공 웹서비스에 보안 패치를 적용한 뒤 차단을 해제하는 조치를 진행 중입니다.



한국에서도 해킹 공격 우려 증가를 이유로 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 민간 분야 사이버 위기 경보를 '관심'에서 '주의'로 상향하는 등 대응 조치를 가동했습니다.



사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO는 이날 독일 쾰른에서 열린 행사 현장에서 "정말 오랫동안 이런 일을 본 적이 없다"며 "모든 IT·보안 담당자에게 긴 하루이자 긴 밤이었을 것"이라고 상황의 심각성을 지적했습니다.



독일 디지털산업협회 '비트콤'의 펠릭스 쿨렌캄프 보안책임자는 "대규모 업체들은 상당수가 이미 업데이트를 완료했지만, 복잡한 IT 시스템이나 소규모 기관들은 더 오랜 시간이 걸릴 수 있다"고 분석했습니다.



모지스 부사장은 AI 기술의 발달로 취약점 공개부터 실제 공격 도구 개발까지 걸리는 시간이 급격히 단축됐다면서, 보안 패치 적용 주기를 기존의 7∼30일 단위가 아니라 시간 단위로 줄여야 한다고 강조했습니다.