지난해 프로야구장 쓰레기 3천 톤 육박…관중 13% 늘 때 쓰레기 24% 급증

▲ 지난 6월 15일 서울 강남구 KBO 앞에서 열린 전국 프로야구장 1회용품·다회용기 사용 실태 모니터링 결과 발표 기자회견에서 참가자들이 손팻말을 들고 있다.

지난해 프로야구 관중이 전년보다 13% 늘며 처음으로 1천200만 명을 넘어선 가운데, 야구장 쓰레기 배출량은 24% 급증한 것으로 나타났습니다.국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원이 문화체육관광부와 기후에너지환경부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 전국 9개 프로야구장의 일반폐기물 배출량은 2천931.7t으로 집계됐습니다.2024년 2천357.87t보다 573.83t(24.3%) 증가했고, 2023년 1천895.9t과 비교하면 2년 새 54.6% 늘어났습니다.정규시즌 관중은 2024년 1천88만 7천705명에서 지난해 1천231만 2천519명으로 13.1% 늘었습니다.쓰레기 배출량 증가율이 관중 증가율을 웃돈 셈입니다.특히 LG 트윈스와 두산 베어스가 함께 사용하는 잠실구장은 단순 관중 증가만으로 설명하기 어려울 만큼 배출량이 급증했습니다.잠실의 일반폐기물은 2023년 214.44t에서 지난해 497.94t으로 132.2% 증가했습니다.이 기간 두 구단의 정규시즌 홈 관중은 36.9% 늘었는데, 일반폐기물을 관중 수로 나눠 단순 환산한 1인당 배출량은 약 98.7g에서 167.5g으로 69.7% 늘어난 셈입니다.대구 삼성라이온즈파크의 일반폐기물 배출량 역시 2023년 218t에서 지난해 433t으로 98.6% 늘었습니다.부산 사직 구장은 같은 기간 254.87t에서 410.94t으로 61.2% 증가했습니다.폐기물 처리와 청소에 들어간 비용도 늘었습니다.비용 자료를 대외비로 제출한 전남 광주 기아챔피언스필드를 제외한 8개 구장의 처리·청소비는 2023년 35억 676만 원에서 지난해 45억 1천393만 원으로 28.7% 증가했습니다.2023∼2025년 누적 비용은 무려 118억 7천314만 원에 달했습니다.이에 폐기물을 줄이기 위해 다회용기 도입은 확대되고 있지만, 실제 감축 효과를 점검할 필요가 있는 상황입니다.다회용기 운영 구장은 현재 7곳으로, 삼성라이온즈파크와 사직구장도 내년 도입을 계획하고 있습니다.진선미 의원은 "야구장의 쓰레기 문제를 관중의 책임으로만 돌려서는 안 된다"며 "구단과 입점 매장이 일회용품 사용을 줄이고 다회용기를 제대로 회수할 수 있는 운영체계를 갖춰야 한다"고 말했습니다.이어 "다회용기를 도입한 구장이 몇 곳인지보다 실제로 폐기물이 얼마나 줄었는지를 성과로 평가해야 한다"며 "문체부와 기후부, KBO가 구장별 감축 목표와 관리 기준을 마련해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)