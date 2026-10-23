푸틴 "단기 아닌 최종 평화협정 추진…우크라 동부는 러시아 땅"

▲ 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 22일(현지 시간) 우크라이나 전쟁 종식과 관련해 단기 휴전이 아니라 분쟁을 종식하는 최종적인 해결책을 원하며, 유럽 전역의 안보도 함께 다뤄져야 한다고 밝혔습니다.로이터통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아 언론과 인터뷰에서 다음 달 미국이 중재하는 우크라이나와의 종전 회담에 복귀할 의향이 있다며 이같이 언급했습니다.푸틴 대통령은 "회담의 목표는 단기간의 일시적 휴전이 아니라 최종적인 형태의 평화협정이 체결된 뒤 우크라이나와 러시아의 안보를 보장하는 데 있다"며 "우리는 이런 목표를 달성하기 위해 회담을 재개할 준비가 돼 있다"고 말했습니다.푸틴 대통령의 이 같은 발언은 전날 스티브 윗코프 미국 대통령 특사와 만나 미국·러시아·우크라이나 3자 종전협상 재개 문제를 논의한 지 하루 만에 나왔습니다.그는 윗코프 특사가 향후 종전 회담이 "유럽 전역의 안보 구조"로 확대돼야 한다고 강조했다며 자신도 이런 포괄적인 구상에 동의한다고 밝혔습니다.푸틴 대통령은 러시아가 전쟁을 원하지 않았지만, 러시아가 우려하는 주요 현안들에 대해 우크라이나가 적대적으로 대응했다는 기존 주장을 되풀이했습니다.그러면서 우크라이나 동부 영토는 "역사적으로 러시아 땅"이며 이곳에 대한 어떤 논의도 이런 사실을 고려해 이뤄져야 한다고 강조했습니다.이어 전쟁 발발 7개월 뒤 이뤄진 주민 투표에서 해당 지역 주민들이 러시아에 편입되기로 선택했다고도 주장했습니다.우크라이나 전쟁 종식과 관련한 주요 쟁점은 상당 부분 영토 문제에 집중돼있습니다.러시아는 우크라이나가 동부 돈바스 지역 전체를 내놔야 한다고 요구하고 있지만 우크라이나는 영토 포기 요구를 강하게 거부하고 있습니다.러시아와 우크라이나는 올해 초 미국의 중재로 3자 회담을 했지만 영토 문제 등을 놓고 타협점을 찾지 못했고, 이후 미국이 이란 전쟁으로 신경이 분산되면서 협상도 교착 상태에 빠진 바 있습니다.다만 최근 트럼프 대통령이 일방적으로 '에너지 휴전'을 발표하는 등 우크라이나를 압박하고 있어서 향후 3자 회담이 성과를 낼 수 있을지 주목됩니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 20일 윗코프 특사와 만난 뒤 "휴전과 전쟁 종식, 에너지 휴전 및 인도주의적 조치에 관한 모든 제안"을 지지한다며 우크라이나가 3자 회담에 응할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)