오현규 75분…베식타시, UEL 3차전 크리스탈 팰리스와 무승부

▲ 오현규

축구 대표팀 공격수 오현규가 선발로 출전한 베식타시가 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 3차전에서 퇴장 악재 속에 크리스탈 팰리스(잉글랜드)와 무승부를 거뒀습니다.베식타시는 튀르키예 이스탄불의 튀프라시 스타디움에서 열린 크리스탈 팰리스와 2026-2027 UEL 리그 페이즈 3차전에서 2대2로 비겼습니다.이날 무승부로 2승 1무(승점 7)를 기록한 베식타시는 8위에 오른 가운데 크리스탈 팰리스는 1승 1무 1패(승점 4)로 15위에 랭크됐습니다.직전 2차전에서 2골 1도움의 맹위를 떨쳤던 오현규는 이날 크리스탈 팰리스를 상대로 4-1-4-1 전술의 최전방 스트라이커로 선발 출전해 후반 30분 교체될 때까지 75분을 뛰었지만 1차례 슈팅에 그치며 공격 포인트 없이 물러났습니다.소파스코어는 오현규에게 양 팀을 통틀어 최저인 평점 5.9를 줬습니다.전반 6분 크리스털 팰리스의 득점이 비디오 판독(VAR)으로 취소 되면서 한숨을 돌린 베식타시는 전반 18분 코너킥 상황에서 오현규의 헤더가 골대를 벗어나며 득점 기회를 놓쳤습니다.오현규의 이날 첫 슈팅이자 마지막 슈팅 시도였습니다.베식타시는 전반 추가시간 윌프레드 은디디의 선제골이 터지며 전반을 1대 0으로 마쳤습니다.하지만 크리스탈 팰리스도 후반 6분 만에 동점골을 뽑아내며 승부의 균형을 맞춘 뒤 후반 10분 역전골까지 넣어 경기를 뒤집었습니다.리드를 빼앗긴 베식타시는 후반 28분 동점골에 성공하며 2대 2를 만든 뒤 후반 30분 오현규를 벤치로 불러들였습니다.하지만 베식타시는 후반 32분 중앙 수비수 우밋 아크다가 위험한 태클로 레드카드를 받고 퇴장당하며 수적 열세에 빠졌고, 결국 2대 2 무승부에 만족해야 했습니다.한편 또 다른 UEL 리그 페이즈 3차전에선 양현준이 결장한 셀틱이 셀타 비고에 2대 1로 역전패를 당했습니다.3연패에 빠진 셀틱은 36개 팀 가운데 35위에 그쳤습니다.셀틱의 공격수 양현준은 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 따냈지만 햄스트링 부상을 떠안고 소속팀에 복귀한 이후 4경기 연속 결장했습니다.(사진=게티이미지)