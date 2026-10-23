"트럼프, 머스크에 전화…우크라 스타실드 제한 해제 요청"

▲ 일론 머스크와 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)에게 전화를 걸어 우크라이나에서 제한된 군용 스타링크(스타실드) 서비스의 속도 제한을 풀어달라고 요청했다고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했습니다.WSJ은 미 당국자들을 인용, 트럼프 대통령이 전날 머스크와의 통화에서 우크라이나에서 운용된 스타실드 속도가 100마일(약 160㎞) 수준으로 제한된 것에 불만을 표명했다며 이같이 전했습니다.트럼프 대통령은 이번 주 참모들과 측근들에게도 우크라이나 스타실드 속도가 제한된 것을 되돌리고 싶다는 뜻을 밝혀온 것으로 알려졌습니다.스타실드는 우크라이나군이 전선에서 통신과 드론 작전 등에 활용하는 위성 통신망입니다.최근 속도가 제한되면서, 고속으로 이동하는 우크라이나 일부 공격용 드론과 요격기가 러시아의 공격 대응에 차질을 빚었습니다.두 사람의 통화 다음날인 이날 미국과 우크라이나 당국자들은 스타실드가 전보다 정상적으로 작동하고 있다고 밝혔습니다.다만 우크라이나 일부 당국자는 시스템이 완전히 기능을 회복한 것은 아니지만 전보다는 빠른 속도로 작동하고 있다고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들의 질문에 "내가 전화했는지, 다른 누군가가 전화했는지는 중요하지 않다. 중요한 건 그(머스크)가 되돌려놨다는 것"이라고 말했습니다.또 머스크와 관계가 아주 좋다고도 했습니다.앞서 WSJ은 스타실드의 속도 제한을 지시한 인물이 머스크라고 보도한 바 있습니다.다만 머스크가 독자적으로 결정한 것인지, 트럼프 행정부의 지시에 따른 것인지를 놓고 스페이스X와 백악관의 설명이 엇갈리고 있습니다.백악관은 이번 보도와 관련한 논평 요청에 트럼프 대통령의 최근 부인 발언을 참고하라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 자신이 머스크에게 스타링크 속도를 제한하라고 요청했거나 누가 이를 지시했는지 알고 있다는 주장을 부인해왔습니다.JD 밴스 미 부통령은 이날 머스크의 조치에 대해 "미국 정부의 실질적인 지시 없이, 전쟁에 개입하기를 원하지 않는 것은 충분히 이해할 수 있다"고 말했습니다.밴스 부통령은 "이는 일론에 관한 문제가 아니라, 근본적으로 미국의 우크라이나 정책이 어떻게 될 것인가에 대한 문제"라고 덧붙였습니다.이 같은 메시지는 머스크가 트럼프 행정부의 개입이나 의견 없이 자사의 서비스 약관을 집행할 권한이 있다고 밝혔던 피트 헤그세스 국방장관과 마코 루비오 국무장관의 발언과는 차이가 있다고 WSJ은 짚었습니다.리처드 블루먼솔(민주·코네티컷) 상원의원은 이날 사전 통보 없이 우크라이나의 스타실드 서비스가 저하된 경위와 미 국방부의 스페이스X 의존도를 조사하겠다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)