주일미군, 가데나 기지에 BYD 차량 출입금지…주한미군 확대 가능성

▲ BYD 로고

미국이 군사 기밀 보호를 이유로 미군기지와 주요 군사 시설에서 중국산 전자기기 사용을 규제한 데 이어 주일미군 기지에 중국 전기차업체 BYD(비야디)의 차가 출입하는 것을 전면 금지하기로 했습니다.전기차에 내장된 카메라·센서 등을 통해 기지의 주요 정보가 유출될 가능성을 차단하겠다는 의도로 풀이되며 주한미군 기지 등으로 금지 조치 적용 대상을 확대할 가능성도 거론됩니다.23일 주일미군 관계자에 따르면 일본 오키나와현에 있는 가데나 공군기지는 오는 26일부터 중국 제조 BYD 차의 출입을 금지한다고 공지했습니다.주일미군 가데나 기지는 미 공군의 해외 기지로는 가장 큰 규모로, 미군의 일본 방어는 물론 북중러 견제를 위한 미국 태평양 안보 전선의 핵심 거점으로 꼽힙니다.사정거리 1,600㎞로 일본 서부에서 발사될 경우 중국 베이징까지 사정권에 둘 수 있는 순항 미사일 토마호크의 탑재 시스템 '타이폰'이 배치된 곳이기도 합니다.오는 26일부터 가데나 기지 내 모든 출입구에서 보안 요원들이 BYD 차의 기지 진입을 차단할 예정입니다.통제 대상에는 개인소유차, 계약업체차, 택시, 배송차, 상업용차 등이 모두 포함됩니다.가데나 기지에서 기지 내 핵심 자산 보호와 치안 유지를 담당하는 제18보안전대(SFS)가 26일부터 BYD의 기지 출입을 거부하고 즉시 회차하도록 안내할 방침입니다.기지 측은 어떤 경우에도 예외 적용이 불가능하다고 못 박았습니다.주일미군은 BYD 차의 가데나 기지 접근을 차단함으로써 이 기지에서 이뤄지는 각종 군사 작전이나 기지에 주둔한 주일 미 제5공군 제18비행단이 보유한 전투기, 수송기, 레이더, 탄약 등과 관련된 정보가 유출되는 것을 방지하려는 목적으로 분석됩니다.소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시스템 등이 구현된 전기차는 첨단 센서와 카메라로 차 주변 정보 탐색과 수집이 가능하고 실시간 클라우드 전송이나 원격제어 기능을 갖출 경우 고도의 정보 수집 장치로 쓰일 수 있다는 우려에서입니다.미국 국방부는 지난 6월 중국의 빅테크 기업 알리바바와 바이두 등 188곳을 "미국 내에서 직접 또는 간접적으로 운영되는 중국 군사 기업들"이라며 미 국방부가 작성·관리하는 1260H 조달 규제 목록에 올리면서 BYD를 포함시켰습니다.중국의 대표적인 전기차 업체인 BYD는 최근 일본 수요에 맞춘 특화 모델을 출시하고 매장 출점을 늘리는 등 대중 교통망이 덜 발달한 지방 생활권을 중심으로 판매를 늘리는 추세입니다.주일미군 내에서는 BYD 차 접근 차단 조치가 오키나와현 후텐마 기지 등 다른 주요 주일미군 기지나 주한미군 기지로까지 확대될 수 있다는 관측이 나옵니다.미국 국방부는 안보 우려를 이유로 2018년 전 세계 미군 기지 내 매점에서 중국 화웨이·ZTE 등이 제조한 스마트폰의 판매와 사용을 공식적으로 금지했습니다.군사시설 및 해외 주둔지 주변에서 화웨이의 통신 기지국 사용도 통제하고 있습니다.일본 역시 동아시아에서 중국의 군사적 영향력 확대에 경계감을 숨기지 않으면서 중국산 정보기술(IT) 장비, 클라우드·데이터센터 서비스에 대한 규제를 대폭 강화하는 중입니다.다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 국회에서 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 한 이후 중일관계는 냉각 국면이 이어지고 있으며, 중국은 일본의 최근 방위력 확대 시도를 '신 군국주의'라며 비난하며 양국 긴장이 계속되고 있습니다.(사진=연합뉴스)