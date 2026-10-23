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[날씨] '상강' 아침 추위 누그러져…주말 남부·제주 비

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작성 2026.10.23 06:35 조회수
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절기 상강인 오늘(23일) 아침까지 반짝 추위가 이어지다 낮부터는 기온이 오르겠습니다.

현재 서울 기온 7.1도로 어제 아침과 비슷한데요.

오늘 한낮에는 21도까지 오르겠고 점차 남풍이 불어 들면서 주말에는 더 온화해지겠습니다.

현재 북상 중인 제30호 태풍 참피는 주말에 방향을 틀어 일요일 경 제주도 남쪽 해상을 지나겠고요.

이후 일본 규슈 인근에서 세력이 약화될 전망입니다.

이 태풍이 밀어 올린 수증기로 인해 오늘 오후부터 남부지방과 제주에 비가 시작돼 주말까지 이어지겠습니다.

예상되는 비의 양은 제주 산간에 최고 150mm 이상의 많은 비가 예상되고요.

남부 지방에 5~60, 충청과 강원 동해안 지역은 모레 비가 조금 내리겠습니다.

오늘 중부 지방의 하늘은 가끔 구름만 지나겠습니다.

현재 기온 춘천 2.8도로 시작하고요, 오늘 한낮 기온 대구 22도, 광주 23도까지 오르겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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