말없이 눈만 멀뚱멀뚱…젊은 세대서 보이자 "답답해"

요즘 젊은 층의 대화 방식이 좀 어색하게 느껴진단 반응이 많은데 어떤 모습 때문인가요?



네, 최근 젊은 세대 일부에서 나타난다는 이른바 '젠지 스테어'가 온라인에서 화제가 되고 있습니다.



젠지 스테어는 질문을 받아도 바로 대답하지 않고, 무표정한 얼굴로 상대를 가만히 바라보는 행동을 뜻하는데요.



한 누리꾼은 아는 동생에게 뭔가를 물어보면, 잘 모르거나 마음에 들지 않을 때 대답 없이 가만히 바라보는 경우가 많았다며 답답함을 토로했습니다.



여행 중 버스 대신 택시를 타자고 제안했을 때도 몇 차례 되물은 뒤에야 답을 들었다고 하는데요.



이를 두고 전문가들 사이에선 스마트폰과 SNS같은 디지털 소통방식의 확산으로 젊은층의 말수를 확실히 줄었고 누군가에게 말을 걸지 않는 게 예의바른 행동이란 쪽으로 규범이 바뀌기 시작했다는 분석이 나오고 있습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)