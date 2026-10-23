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[날씨] 오늘 낮부터 추위 주춤…주말 전국 비 확대

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작성 2026.10.23 00:47 조회수
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어제(22일)는 반짝 가을 추위가 찾아오면서 북춘천에서 올가을 첫얼음이 관측됐습니다.

작년보다 엿새가 빨리 얼음이 언 건데요.

오늘 낮부터는 서서히 추위가 물러나겠지만 남쪽에서 태풍이 북상하면서 오후부터 차츰 제주부터 비가 시작되겠습니다.

타이완은 현재 남동쪽에 위치해 있는 태풍 참피는 주말경 일본 쪽으로 방향을 틀어서 규슈를 향할 것으로 보이는데요.

태풍과 고기압 사이에 강한 수증기가 유입되면서 오늘과 내일 제주에는 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.

태풍이 우리나라에 최근접하는 일요일과 월요일 사이에도 강한 비가 내릴 가능성이 있습니다.

오늘 아침까지는 다소 춥겠습니다.

서울의 아침 기온이 7도로 예년 수준을 밑돌겠고 낮에는 대부분 지역 기온이 20도를 웃돌면서 추위가 누그러지겠습니다.

주말에는 비가 충청권과 강원 영동까지 확대되겠고요.

다음 주 월요일 비가 그친 뒤 다시 기온이 크게 떨어질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
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