마레이 34리바운드로 KBL 새 역사…프로농구 LG, 3연패 탈출

▲ 유기상

핵심 외국인 센터 아셈 마레이가 리바운드 34개를 걷어내며 KBL 역대 최다 신기록을 세운 프로농구 창원 LG가 울산 현대모비스를 꺾고 3연패 사슬을 끊었습니다.LG는 22일 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 현대모비스를 88대 83으로 제압했습니다.앞서 안양 정관장, 서울 삼성, 대구 한국가스공사에 잇달아 덜미를 잡혔던 LG는 3연패에서 탈출, 시즌 3승 4패를 기록하며 고양 소노, 수원 kt, 가스공사와 함께 공동 5위로 올라섰습니다.반면 현대모비스는 2승 5패에 그쳐 부산 KCC와 함께 공동 최하위로 떨어졌습니다.LG 마레이는 앞선 경기에서 당한 눈 주위 부상 탓에 보호용 고글을 쓰고 출전하는 투혼을 발휘하며 KBL의 새 역사를 썼습니다.그는 25득점 7어시스트와 함께 무려 34개의 리바운드를 잡아내며 코트를 완벽하게 지배했습니다.이는 2011년 12월 25일 테렌스 레더와 2024년 3월 24일 치나누 오누아쿠가 세웠던 종전 기록(31개)을 가뿐히 뛰어넘는 KBL 역대 한 경기 최다 리바운드 신기록입니다.아시안게임 금메달 주역 유기상도 부상을 털고 코트로 돌아와 팀 승리에 힘을 보탰습니다.유기상은 복귀전에서 30분을 소화하며 3점 슛 3개를 포함해 19점을 올리며 마레이와 더불어 승리를 쌍끌이했습니다.1쿼터를 24대 24로 팽팽하게 맞선 LG는 2쿼터 들어 외곽포가 터지며 점수 차를 벌리기 시작했습니다.현대모비스가 다리우스 베즐리와 제리 아바디아노를 앞세워 화력을 뽐냈으나 LG는 2쿼터에만 3점 슛 6개 중 5개를 꽂아 넣는 고감도 외곽포를 앞세워 전반을 51대 45로 앞선 채 마쳤습니다.현대모비스도 쉽게 물러서지 않았습니다.3쿼터 들어 LG가 시도한 3점 슛 7개가 모두 림을 외면한 사이, 현대모비스는 이우석이 3점포 2방을 포함해 홀로 8점을 몰아치며 맹추격했습니다.기세를 탄 현대모비스는 62대 65, 3점 차까지 따라붙은 채 마지막 4쿼터에 들어갔습니다.4쿼터에서 근소한 리드를 이어가던 LG는 77대 74로 앞선 쿼터 중반 칼 타마요가 5반칙 퇴장을 당하며 위기를 맞았으나 마레이가 연속 득점을 올리며 팀의 중심을 잡았습니다.75대 81로 끌려가던 현대모비스는 경기 종료 3분 26초를 남기고 추격의 고삐를 바짝 당겼습니다.베즐리와 서명진이 연속으로 외곽포를 터뜨리며 81대 81 균형을 맞췄고, 이어 베즐리가 호쾌한 덩크슛을 꽂아 넣어 83대 81로 승부를 뒤집었습니다.역전을 허용한 LG는 마레이의 득점으로 다시 83대 83 동점을 만들며 한숨을 돌렸고, 이어 양준석의 득점이 터지며 85대 83 재역전에 성공했습니다.경기 종료 38.4초 전 현대모비스의 공격을 막아낸 LG는 종료 24.6초 전 유기상이 자유투 2개를 모두 넣어 승부의 추를 기울였습니다.현대모비스에서는 베즐리가 34점 13리바운드, 이우석이 15점 6리바운드, 서명진이 10점 3어시스트로 분전했으나 팀 패배를 막지 못했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)