'역삼 연쇄 방화' 70대 구속영장 발부…"도주 우려"

▲ 지난 20일 서울 강남구 역삼동 빌딩 두 곳에 불을 질러 20명 가까이 다치게 한 피의자 A 씨가 22일 구속 전 피의자 심문에 참석하기 위해 서울 서초구 중앙지법으로 들어서고 있다.

서울 강남구 역삼동 빌딩 두 곳에 불을 질러 19명을 다치게 한 혐의를 받는 70대 남성이 구속됐습니다.그제(20일) 방화를 저지르고 체포된 지 이틀 만입니다.서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 오늘 오후 3시부터 현존건조물방화치상 혐의를 받는 70대 A 씨를 상대로 구속 전 피의자 심문을 연 뒤 구속영장을 발부했습니다.부 부장판사는 "도망할 염려가 있다"고 영장 발부 사유를 밝혔습니다.A 씨는 그제 오전 11시 51분쯤 한양빌딩 4층에, 낮 12시 1분쯤 신명빌딩 3층에 잇따라 불을 질러 19명을 다치게 한 혐의를 받습니다.이 가운데 변리사 1명은 심정지 상태로 병원에 옮겨져 치료받고 있습니다.방화가 발생한 곳은 모두 특허법인 사무실로, A 씨는 해당 특허 법인이 자신의 특허 등록 과정에서 사기를 쳤다고 의심하며 앙심을 품고 범행에 나선 걸로 경찰은 보고 있습니다.A 씨는 오늘 영장실질심사를 받으러 법원에 들어서면서 '살인을 의도했냐'는 취재진 질문에 "뭘 죽이려고 해, 겁주려고 했지"라며 "사기치는 분을 세상에 알리려고 (방화했다). 이 나라에서 사기꾼을 보호하고 있다"고 말했습니다.그는 4년 전에도 같은 특허법인 두 곳에 불을 지르려 한 혐의로 기소돼 징역 2년 6개월을 선고받은 바 있습니다.(사진=연합뉴스)